Anthony Fauci affirme que la pandémie de coronavirus expose les “ effets indéniables du racisme ” ⋆ 10z viral

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, assiste au sous-comité spécial de la Chambre sur la crise du coronavirus sur la colline du Capitole à Washington, DC, le 15 avril 2021 (Amr Alfiky / .)

Lors d’un discours de lancement virtuel pour l’Université Emory dimanche, le Dr Anthony Fauci a affirmé que les minorités étaient touchées de manière disproportionnée par la pandémie COVID-19 en partie à cause des «effets indéniables du racisme» en Amérique.

Le conseiller médical en chef du président a expliqué que les personnes de couleur sont plus susceptibles d’être infectées en raison de leur concentration dans les industries essentielles. Il a ajouté que les minorités sont également plus susceptibles de développer de graves conséquences néfastes en raison des conditions de santé sous-jacentes, telles que l’obésité et le diabète, qui ont tendance à évoluer dans leurs communautés.

«Presque toutes les comorbidités sont liées à des déterminants sociaux de la santé qui remontent à des conditions désavantageuses dans lesquelles les personnes de couleur se trouvent dès la naissance, en ce qui concerne la capacité d’une alimentation adéquate, l’accès aux soins de santé et les effets indéniables du racisme», a poursuivi Fauci.

Le médecin n’a cité aucune preuve pour étayer son affirmation selon laquelle la race – et non le statut socio-économique – était le principal moteur des taux de COVID disproportionnellement élevés dans certaines communautés. Il a souligné que COVID a mis en lumière les lacunes de la société en ce qui concerne l’intersection des questions de santé publique et de justice sociale.

«L’expérience de notre pays avec le COVID-19 a non seulement bouleversé nos propres vies, mais elle a également révélé une dure réalité et un échec de notre propre société. Les disparités inacceptables dans les expériences de santé des groupes minoritaires, en particulier les Afro-Américains, les Hispaniques et les Amérindiens », a commenté Fauci.

Un sondage de la Chambre de commerce des États-Unis a indiqué que les petites entreprises appartenant à des minorités avaient également du mal à maintenir les sources de revenus et à garder leurs portes ouvertes au milieu des verrouillages et des restrictions COVID imposés par les gouvernements des États. Les législatures des États à dominance républicaine ont été critiquées par les États démocrates pour avoir assoupli les réglementations et repris l’activité commerciale.

«Promettons-nous que le souvenir de cette réalité tragique – qu’une maladie infectieuse hospitalise et tue de façon disparate les personnes de couleur – ne s’estompe pas après le retour à une certaine forme de normalité. Remédier à ce tort nécessitera un engagement de plusieurs décennies. Je vous exhorte vivement à faire partie de cet engagement », a déclaré Fauci aux diplômés.

Envoyez un conseil à l’équipe des nouvelles de NR.