Anthony Fauci : le masquage dans les avions ne disparaîtra jamais

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, Anthony Fauci, attend de témoigner avant l’audience du Sénat sur la santé, l’éducation, le travail et les retraites sur les « prochaines étapes : la voie à suivre pour la réponse au COVID-19 » à Capitol Hill à Washington, DC, le 4 novembre 2021. ( Elizabeth Frantz/.)

Dimanche, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, Anthony Fauci, a déclaré qu’il ne pensait pas que nous atteindrions un jour un point où les Américains ne seraient plus obligés de porter des masques dans les avions en raison des problèmes de Covid-19.

L’animateur d’ABC News This Week, Jonathan Karl, a interrogé Fauci sur les commentaires de plusieurs PDG de grandes compagnies aériennes selon lesquels « vous êtes en fait plus en sécurité que dans une unité de soins intensifs » dans un avion en raison des systèmes de filtration sur les vols. Karl a demandé si nous atteindrons un point où nous n’aurons plus à porter de masques dans les avions.

« Je ne pense pas », a déclaré Fauci. « Je pense que lorsque vous avez affaire à un espace proche, même si la filtration est bonne, vous voulez faire un pas de plus. »

ANCHOR : « Allons-nous en arriver au point où nous n’aurons plus à porter de masques dans les avions ? » Fauci : « Je ne pense pas » pic.twitter.com/Mb1IShugqJ – Recherche RNC (@RNCResearch) 19 décembre 2021

Mercredi, le PDG de Southwest Airlines, Gary Kelly, a déclaré lors d’une audience du comité sénatorial du commerce que « l’argument est très solide selon lequel les masques n’ajoutent pas grand-chose, voire rien, dans l’environnement de la cabine aérienne ».

« C’est très sûr et de haute qualité par rapport à tout autre environnement intérieur », a-t-il déclaré.

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.

Lien source