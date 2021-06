Anthony Gargano claque les 76ers Doc Rivers et Ben Simmons ⋆ 10z viral

in

Il existe de nombreux adjectifs appropriés pour décrire les fans de sport de Philadelphie. Passionné est l’une des descriptions les plus bienveillantes et les plus précises de la base de fans souvent connue pour huer le Père Noël.

Tout comme leurs fans sont passionnés, de nombreux animateurs de radio sportive locale de la ville sont également fervents. L’un des hôtes les plus fanatiques reste Antoine Gargano, également connu sous le nom de The Cuz, qui anime une émission de midi sur 97.5 The Fanatic. Gargano était à son meilleur cette semaine, réagissant aux 76ers de Philadelphie, qui ont déçu les fans avec leur performance lors des éliminatoires de la NBA.

Non seulement les Sixers ont été éliminés lors d’une défaite au septième match contre les Hawks d’Atlanta, mais dans la série, l’équipe de basket-ball de Philadelphie a perdu des avances séparées de 18 et 26 points. Leur entraîneur-chef, Rivières Doc a une histoire d’effondrements brutaux en séries éliminatoires et son meneur de jeu, pierre angulaire, Ben Simmons semblait pétrifié de tirer au basket.

Naturellement, les fans de sport de Philly ont été exaspérés par la perte et Gargano a pleinement incarné leur colère.

Enregistrons-nous avec la radio de sport-talk à Philly pour voir comment ils gèrent la défaite écrasante lors du match 7 la nuit dernière. pic.twitter.com/2ncD42Kq2O – Funhouse (@BackAftaThis) 22 juin 2021

“Absolument pathétique !!” Gargano a crié alors qu’il concentrait sa diatribe sur Rivers. « Son langage corporel, AHHHHH. Tout, affalé sur la chaise, peut-on émettre un langage corporel pire à une équipe qui manque DÉJÀ de confiance ? VOUS « ÊTES L’ENTRAÎNEUR ! »

« Vous ne pouvez pas concevoir une pièce ? » a déclaré l’animateur enthousiaste de la radio sportive alors qu’il continuait à déchirer Rivers. « Un jeu de merde ? Mec, tu es dans cette ligue depuis 100 ans. Vous ne pouvez rien concevoir, vous ne pouvez pas dessiner un bonhomme allumette POUR OBTENIR UN SEAU QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN !!!”

La saison dernière, les 76ers ont été balayés au premier tour des Playoffs NBA par les Boston Celtics. Mais n’essayez pas de dire à Gargano que se qualifier pour le deuxième tour cette saison était une sorte d’accomplissement.

« Tu es le CUL ! » a déclaré le Cuz, répondant à toute défense des Sixers. “Vous devriez avoir honte de vous! VOUS DEVRIEZ ÊTRE GÉNÉRÉ ! Vous n’avez rien accompli d’autre que l’échec !

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com