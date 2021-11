Anthony Gonzales déchire Trump « l’énorme perdant politique »

représentant Anthony González (R-OH) prononcé ancien président Donald Trump un « énorme perdant politique » pour le GOP, et a annoncé son intention de s’opposer à l’ancien président s’il tentait un jour de reprendre la Maison Blanche.

Dans une interview avec CNN Jake Tapper, Gonzalez a réfléchi à ce qu’il a vécu lors de la prise d’assaut du Capitole des États-Unis le 6 janvier et à ce que c’était que de voter pour la destitution de Trump. Gonzalez a également parlé des menaces de mort qu’il a reçues à la suite de son vote de destitution, tout comme le membre du Congrès Fred Upton (R-MI) l’a fait plus tôt sur l’état de l’Union parce qu’il a voté en faveur du paquet d’infrastructures bipartite du Congrès.

Gonzalez a expliqué qu’il « s’attendait » à des menaces de mort au travail, mais « ce n’est pas ce qui m’a décidé à ne plus me représenter ». Cependant, a-t-il ajouté, « il n’y a de place légitime pour la violence politique nulle part dans ce pays, et le fait que nous l’ayons vue et je dirais qu’elle l’a normalisée au cours des deux dernières années, fait reculer considérablement notre pays. C’est l’une des choses qui m’inquiètent le plus. »

Gonzalez a poursuivi en soulignant que « le pays ne peut pas survivre à l’incendie de la Constitution ».

Nous devons être un parti de vérité, et la dure vérité est que Donald Trump nous a conduits dans un fossé le 6 janvier. L’ancien président nous a menti. Il a menti à chacun d’entre nous et, ce faisant, il nous a coûté la Chambre, le Sénat et la Maison Blanche. Je vois, au fond, une personne qui ne devrait pas pouvoir reprendre ses fonctions à cause de ce qu’il a fait vers le 6 janvier, mais je vois aussi quelqu’un qui est un énorme perdant politique. Je ne sais pas pourquoi quiconque veut gagner les élections à l’avenir suivrait cela. Je ne comprends pas éthiquement et certainement pas politiquement. Aucun d’eux n’a de sens. S’il est à nouveau nominé en 24, je ferai tout ce que je peux personnellement pour m’assurer qu’il ne gagne pas. Je ne vote pas pour les démocrates, mais qu’il s’agisse de trouver un tiers viable ou d’essayer de le vaincre aux primaires, quoi que ce soit, ce sera là où je passerai mon temps.

