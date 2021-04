Anthony Hopkins accepte le meilleur acteur et rend hommage à Chadwick Boseman ⋆ .

Alors qu’Anthony Hopkins n’était pas présent à la 93e cérémonie des Oscars pour accepter sa deuxième victoire du meilleur acteur en personne, le célèbre acteur a accepté le prix sur son compte Instagram.

Hopkins, qui a gagné pour son incroyable performance en Le père, a déclaré qu’il ne s’attendait pas à remporter le prix à son âge. Il a également rendu hommage au regretté Chadwick Boseman, qui était le favori pour remporter le prix du meilleur acteur. L’acteur gallois avait précédemment remporté le prix du meilleur acteur pour avoir interprété Hannibal Lecter dans Le silence des agneaux en 1991.

«Bonjour», a salué Hopkins aux fans sur Instagram. «Me voici dans mon pays natal au Pays de Galles et à 83 ans, je ne m’attendais pas à recevoir ce prix. Je n’ai vraiment pas. Je suis très reconnaissant à l’Académie et merci. Je tiens à rendre hommage à Chadwick Boseman, qui nous a été enlevé bien trop tôt. Encore une fois, merci beaucoup. Je ne m’y attendais vraiment pas. Je me sens très privilégié. Merci.”

Hopkins a également répertorié une liste de noms à remercier dans sa légende Instagram.

«Merci à l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Sony Pictures Classics, Florian Zeller, UTA, Jeremy Barber, Christine Crais, Mitch Smelkinson, Juan Miguel Arias, Tara Arroyave, ma femme et ma famille.»

Découvrez le discours complet d’Anthony Hopkins ci-dessous: