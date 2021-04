Anthony Hopkins rend hommage à Chadwick Boseman dans le discours d’acceptation tardif des Oscars (VIDEO) ⋆ .

La 93e cérémonie des Oscars était une affaire assez prévisible en ce qui concerne les gagnants, du moins jusqu’à ce que le prix final de la soirée du meilleur acteur soit annoncé.

Après une saison de récompenses qui a toujours honoré Chadwick Boseman pour sa performance dans Ma Rainey’s Black Bottom de Netflix, un Oscar posthume était attendu. Présenté par le lauréat du meilleur acteur de l’année dernière, Joaquin Phoenix, le choc qu’Anthony Hopkins ait été couronné vainqueur pour son rôle dans Le père était évident.

Alors que c’était certainement une concurrence féroce avec Hopkins et Boseman face à Riz Ahmed de Sound of Metal, Gary Oldman de Mank et Steven Yeun de Minari, la catégorie du meilleur acteur n’était pas celle que les téléspectateurs s’attendaient à ce qu’une telle tournure se produise.

Le matin suivant la révélation, Hopkins a finalement accepté le prix (il était absent de l’événement), reconnaissant Boseman avec son discours sur Instagram. «À 83 ans, je ne m’attendais pas à recevoir ce prix. Je n’ai vraiment pas. Je suis très reconnaissant à l’Académie et merci.

«Je tiens à rendre hommage à Chadwick Boseman, qui nous a été enlevé bien trop tôt. Je ne m’y attendais vraiment pas. Je me sens donc très privilégié et honoré. Merci.”

Hopkins a été nominé l’année dernière pour son rôle dans The Two Popes. Il avait précédemment remporté l’Oscar du meilleur acteur en 1992 pour son rôle d’Hannibal Lecter dans Silence of the Lambs.

Cette saison de récompenses, Chadwick Boseman a remporté les honneurs pour sa dernière performance aux Golden Globe Awards et aux Screen Actors Guild Awards.

Lien source