Anthony Johnson, acteur de “Friday” et “House Party”, décédé à 55 ans

Anthony Johnson, le comédien connu pour ses rôles dans des films tels que Friday et House Party, est décédé. Johnson serait décédé plus tôt en septembre après avoir été retrouvé inconscient et “sans vie” dans un magasin, a confirmé le neveu de l’acteur à TMZ. Il a été “transporté d’urgence à l’hôpital, où il a été déclaré mort”. Les représentants de l’acteur ont confirmé séparément son décès à The Wrap. Il avait 55 ans. La cause du décès de Johnson n’a pas encore été publiée.

Né à Compton, en Californie, en 1965, Johnson est né dans le monde du spectacle, avec 97,9 The Box notant que son père était un cascadeur hollywoodien. Johnson a fait ses débuts dans l’entreprise en 1982, bien qu’il n’ait pas eu sa grande chance avant 1990 lorsqu’il a décroché le rôle d’EZE dans House Party. Il a ensuite joué du stand-up à travers LA tout en apparaissant dans des titres comme Lethal Weapon 3 et Menace II Society avant de finalement décrocher son rôle d’Ezal dans la comédie de 1995 vendredi face à Ice Cube et Chris Tucker. Le film a été un succès commercial et a rapporté 27 millions de dollars au box-office mondial, selon le Mirror.

Alors que la nouvelle du décès de Johnson a éclaté lundi matin, de nombreux habitants d’Hollywood et ceux qui le connaissaient personnellement se sont tournés vers les réseaux sociaux pour réagir. Son collègue comique Rickey Smiley a partagé une photo de Johnson sur Twitter avec un message au-dessus de la lecture, “Le comédien AJ Johnson. Rest in Paradise.” Une autre personne a déclaré que Johnson était “un très bon artiste et acteur de personnage, surtout en ce qui concerne le cinéma noir”. Quelqu’un d’autre s’est souvenu de Johnson comme “l’un des comédiens les plus drôles et les plus humbles des années 90 et a regardé dans certains des classiques comme Friday, I got the Hook up, House Party et plus encore”.

En plus de Friday et House Party, les autres crédits de film de Johnson incluent House Party 3, How to Be a Player, I Got the Hook Up, Hot Boyz et I Got the Hook Up 2. Il avait également un certain nombre de crédits télévisés à son actif. nom, y compris The Bold and the Beautiful, Martin, Def Comedy Jam, South Central, The Parent ‘Hood, Moesha, Malcom & Eddie et The Jamie Foxx Show. En plus d’agir et de se tenir debout, Johnson est également apparu dans le clip vidéo “Dre Day” de Dr. Dre en 1992, décrivant Sleazy-E, un personnage parodique d’Easy-E. Il a ensuite repris le rôle dans la vidéo d’Eazy-E pour “Real Muthaphuckkin G’s” en 1993.