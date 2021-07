Anthony Joshua a averti par Tony Bellew que le combat d’Oleksandr Usyk sera «encore plus difficile» maintenant qu’il est de retour à l’entraînement avec le père / entraîneur de Vasyl Lomachenko, Anatoly Lomachenko

in

Tony Bellew a déclaré à Anthony Joshua qu’il ferait face à une tâche difficile contre Oleksandr Usyk, surtout maintenant qu’il est de retour avec Anatoly Lomachenko.

Malgré l’effondrement de son affrontement incontesté proposé avec Tyson Fury, le prochain combat d’AJ est toujours très attendu et est ciblé pour le 25 septembre au Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Mark Robinson/Matchroom

AJ défendra ses ceintures WBA, IBF et WBO contre son challenger obligatoire Usyk

Anatoly, qui évite les feux de la rampe, était entraîneur de l’équipe olympique ukrainienne pour les médailles d’or de son fils Vasyl Lomachenko en 2008 et 2012.

En 2012, il a également aidé à guider Usyk vers l’or. Ce fut l’origine de leur partenariat.

Depuis que Vasyl est devenu professionnel, Anatoly n’a principalement formé que son fils.

Cependant, il a fait des exceptions occasionnelles pour les plus grands combats d’Usyk – comme le combat incontesté des cruiserweight contre Murat Gassiev en 2018.

Il s’agissait de leur combat le plus récent ensemble et a vu une masterclass alors qu’Usyk a magnifiquement sorti son adversaire dangereux pour remporter le tournoi WBSS et remporter les quatre ceintures.

Instagram @Usykaa

Lomachenko Sr (deuxième à gauche) travaillera à nouveau avec Usyk

Maintenant, ils sont sur le point de se reconnecter et l’ancienne victime d’Usyk, Bellew, sait que cela présente un danger supplémentaire pour Joshua.

Bellew a déclaré à White et Jordan sur talkSPORT: «C’est un combat difficile, je ne vais pas mentir. C’est un combat très, très dur.

« Si quoi que ce soit, c’est juste devenu encore plus difficile parce qu’Usyk est maintenant retourné avec le père de Lomachenko.

«Cela rend les choses encore plus difficiles car ils vont créer un plan de match qui va essayer d’annuler tout ce que fait Anthony Joshua de bien.

« Ils vont essayer de tout lui enlever.

.

Bellew a combattu Usyk fin 2018

« C’est ce que Usyk fait si bien. Il vous enlève vos points forts avant de chercher à mettre en œuvre ses propres points forts.

« Et en vous enlevant vos forces, vous êtes perdu. Les choses qu’il fait avec ses pieds – il est exceptionnel.

“Donc je pense que c’est un combat très dur, je pense que c’est vraiment dangereux.”

Malgré la menace de la dream team ukrainienne, Bellew est confiant que son compatriote finira par sortir victorieux.

Il a poursuivi: «Je pense qu’Anthony Joshua sera en panne de points lorsqu’il le rattrapera.

.

Usyk a finalement gagné par KO

«Je pense qu’il le rattrapera entre les rondes six et dix – je le pense vraiment.

« Je pense juste que la taille est trop, je pense juste que la vitesse et la puissance seront trop.

« Le truc à propos d’Anthony Joshua, c’est qu’il devient maintenant un étudiant du sport. Il met du temps supplémentaire, étudie. Il regarde les combattants de la vieille école.

«C’est un professionnel accompli, le poids lourd le mieux conditionné au monde.

«Physiquement, je dirais le meilleur athlète que la division des poids lourds ait vu en 20 ans. Sans l’ombre d’un doute.

“Tout ce sur quoi il a besoin de cliquer maintenant, c’est son QI de boxe réel et cela s’améliore de plus en plus.

« Il va devoir mettre en œuvre la vitesse et la force contre Usyk. Il n’y a pas d’autre moyen de contourner cela.

“Il n’y a pas de moyen facile de battre ce gars.”