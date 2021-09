Anthony Joshua a averti qu’il DOIT battre Oleksandr Usyk lors du match revanche de 2022, sinon Tyson Fury et Deontay Wilder le bloqueront hors de la photo du titre des poids lourds

in

Spencer Oliver insiste sur le fait qu’Anthony Joshua DOIT battre Oleksandr Usyk dans leur match revanche ou être bloqué par Tyson Fury et Deontay Wilder.

Le Britannique a été complètement annulé par l’Ukrainien samedi soir au Tottenham Hotspur Stadium et a renoncé à ses titres mondiaux WBA, WBO et IBF.

Mark Robinson/Matchroom

AJ a été bien battu par Usyk

Usyk abandonnait trois pouces de hauteur et quatre pouces de portée, ainsi que près de 20 livres de poids, mais le sens technique de l’ancien champion du monde incontesté des cruiserweight s’est imposé dans une atmosphère électrique.

Joshua a terminé le combat affalé contre les cordes alors que son plus petit ennemi cherchait une finition dramatique, qui n’est devenu que le troisième combattant après Evander Holyfield et David Haye à remporter des titres mondiaux en cruiserweight et heavyweight.

Joshua, qui a été obligé d’affronter le challenger obligatoire de la WBO Usyk après qu’un combat contre Fury ait échoué plus tôt cette année, a admis qu’il ne pouvait pas voir de son œil droit après le neuvième tour.

Et Spencer Oliver insiste sur le fait que le Britannique n’a peut-être pas compris à quel point la superstar livre pour livre était bonne.

Eddie Keogh/Boxe Matchroom

L’Ukrainien a tenté de clore le show avec un KO

“Je pense que c’est un peu dur quand les gens appellent Joshua une fraude”, a déclaré Oliver lors du Weekend Sports Breakfast.

“Je pense qu’il a peut-être juste sous-estimé Usyk à quel point il était bon.”

Alors que Fury et Wilder devraient se rencontrer pour la troisième fois le 9 octobre (un combat que vous pouvez entendre en direct sur talkSPORT) avec les ceintures WBC et Ring Magazine en jeu, Joshua sait qu’il pourrait y avoir un scénario dans lequel il se trouve à l’extérieur du photo du titre mondial à la recherche.

Si Fury triomphait à nouveau, il a déjà déclaré qu’il n’avait aucun intérêt à combattre Usyk – mais cela pourrait lui donner la chance de devenir le champion incontesté des poids lourds.

Mikey Williams/Meilleur rang

Wilder et Fury se rencontreront pour la troisième fois, en direct sur talkSPORT le 9 octobre

Oliver a ajouté: “Joshua a perdu toutes ses ceintures, il est donc dans une position où il doit les récupérer, sinon il est hors du lot.

«Vous avez le 9 octobre Tyson Fury contre Deontay Wilder, ils se battent pour la ceinture WBC et c’était effectivement une demi-finale pour les titres mondiaux incontestés des poids lourds.

« Donc, vous aviez un scénario où les gagnants continueraient et boxeraient pour les incontestés – un combat que nous voulions voir maintenant depuis quelques années.

“Cela ne s’est pas produit et c’est frustrant et maintenant Joshua, après avoir perdu toutes ses ceintures, se retrouve dans une position où il doit gagner son prochain concours, sinon il est complètement hors de vue.”

