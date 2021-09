Anthony Joshua a averti qu’il n’affrontera JAMAIS un «meilleur boxeur» dans sa carrière qu’Oleksandr Usyk – malgré le test de Tyson Fury qui se profile à l’avenir

in

Tony Bellew insiste sur le fait qu’Anthony Joshua n’affrontera JAMAIS un meilleur boxeur dans sa carrière qu’Oleksandr Usyk.

Le champion du monde unifié des poids lourds défendra ses titres mondiaux WBA, WBO et IBF le 25 septembre au Tottenham Hotspur Stadium.

Usyk et Joshua se rencontreront au domicile de Tottenham le 25 septembre

Usyk a dominé la division cruiserweight, collectant et défendant toutes les ceintures en 2018 lorsqu’il a éliminé Bellew à Manchester.

L’Ukrainien a décidé de passer aux poids lourds un an plus tard dans l’espoir de reproduire l’exploit, mais les blessures et l’épidémie de COVID-19 ont freiné son mouvement.

Pendant ce temps, Joshua a perdu puis regagné ses titres des poids lourds lors de sa première défaite professionnelle contre Andy Ruiz Jr et a subi une courbe d’apprentissage abrupte – abandonnant les muscles en excès et passant plus de temps à développer son métier.

Comme son homologue ukrainien, le joueur de 31 ans est médaillé d’or olympique de Londres 2012, mais il n’a pas apprécié la longue carrière amateur d’Usyk.

Usyk était le champion incontesté des cruiserweight et veut faire de même chez les poids lourds en battant Joshua

Compte tenu de l’ascension rapide de Joshua au sommet, il reste encore un certain élément d’apprentissage sur le tas, mais sa volonté d’apprendre, sa diligence et ses qualités physiques incroyables l’ont propulsé au sommet du sport.

Pourtant, Bellew avait un mot d’avertissement pour son compatriote avant son test à l’acide plus tard ce mois-ci dans le nord de Londres.

“Ce sera le meilleur boxeur qu’Anthony Joshua affrontera dans sa carrière”, a déclaré Bellew à Jim White.

« En ce qui concerne la boxe naturelle et pure, Oleksandr Usyk est le boxeur le plus naturel auquel Anthony Joshua ait jamais fait face.

Usyk a éliminé Bellew en novembre 2018

« Il est incroyable dans ce qu’il fait. Compte tenu de cela, il n’est pas un vrai poids lourd.

«Tout le monde continue, oui, c’est un cruiserweight, mais c’est le plus grand cruiserweight qui ait jamais mis des gants.

«Il possède donc des compétences incroyables, mais je pense simplement que les divisions de poids existent en boxe pour une raison.

« Venez aux tours sept, huit et neuf, il va découvrir pourquoi il n’est pas un vrai poids lourd. Je pense que la vitesse, la puissance et la persévérance d’Anthony Joshua seront ce qui rattrapera Oleksandr Usyk.

« J’aimerais qu’il arrête de se battre avec mes amis parce que je veux le soutenir ! Je suis un grand admirateur de lui et j’ai tellement de respect pour le garçon, mais il continue de se battre avec mes amis donc je ne peux pas le soutenir.