Anthony Joshua a averti qu’Oleksandr Usyk était à 60% dans la victoire dominante et « peut être encore mieux » lorsqu’ils se rencontrent en revanche parce qu' » il vient d’une autre planète « 

L’équipe d’Oleksandr Usyk a averti Anthony Joshua que le maestro ukrainien n’était qu’à « 60 ou 70% » lorsqu’il a définitivement surclassé l’ancien champion des poids lourds.

Usyk a reproduit son succès au cruiserweight au Tottenham Hotspur Stadium en septembre en détrônant Joshua via une large décision de points.

Usyk a sorti Joshua pour gagner par décision unanime

L’Ukrainien avait flatté de tromper dans les rangs professionnels chez les poids lourds avant cela, semblant plus lent et plus lent contre Chazz Witherspoon et Derek Chisora.

Cependant, le joueur de 34 ans était simplement électrique dans le nord de Londres et a failli sortir Joshua de là lors du dernier tour alors qu’il pressait le Britannique contre les cordes.

Avec un match revanche réservé pour la première partie de 2022, le conseiller Sergey Lupin a averti « AJ » que son élève vedette avait encore une énorme quantité dans le réservoir et pourrait être encore meilleur lorsqu’ils se battront à nouveau.

« Je connais Oleksandr depuis plus de 20 ans », a-t-il déclaré à MyBettingSites. « J’y suis allé et j’ai vu tous ses succès en boxe.

Joshua a été battu à plate couture et cela pourrait empirer dans le match revanche

«Une chose qui le distingue, c’est qu’il traite les informations et s’adapte très, très rapidement au combattant qui se trouve devant lui. Il me semble parfois qu’il vient d’une autre planète – il est si bon que ça.

«Malgré le fait qu’il a une énorme quantité d’expérience et de combats derrière lui, il s’améliore constamment et s’améliore chaque jour d’entraînement.

«J’ai vu et je sais de quoi Usyk est vraiment capable, et la version d’Usyk dans le combat avec Anthony Joshua était de 60 à 70% de son potentiel. Alors oui, Usyk peut vraiment être meilleur.