Anthony Joshua a dit de copier Wladimir Klitschko et d’obtenir un entraîneur américain pour le match revanche d’Oleksandr Usyk afin de rejoindre des grands comme Muhammad Ali et Lennox Lewis

Anthony Joshua a été invité à trouver un entraîneur américain pour l’aider pour le match revanche d’Oleksandr Usyk par le manager de Wladimir Klitschko.

Bernd Bonte a supervisé la domination de Klitschko dans la division des poids lourds, qui a culminé avec une confrontation spectaculaire avec Joshua à Wembley en 2017.

Mark Robinson/Matchroom

Usyk a donné une masterclass de boxe pour battre AJ en septembre

Les temps sont devenus décidément plus durs pour Joshua depuis cette fameuse nuit, avec des défaites contre Andy Ruiz Jr et Usyk ternissant son record auparavant sans tache.

Pourtant, là où il ne parvenait tout simplement pas à se remettre d’un énorme tir qui l’a rendu insensé dans le combat contre Ruiz, Joshua a été complètement outboxé puis presque arrêté par Usyk lors de leur rencontre en septembre.

Le Britannique a déclenché une clause de revanche dans le but de récupérer les ceintures instantanément, mais certains pensent qu’il doit se séparer de l’entraîneur-chef Rob McCracken et il a même courtisé les entraîneurs américains plus tôt cette année.

Bonte a aidé Klitschko à rejoindre Emanuel Steward à Detroit après sa défaite contre Corrie Sanders et le manager de l’Ukrainien pense que Joshua peut connaître lui-même des niveaux de succès similaires.

. – .

Joshua a arrêté Klitschko pour consolider son statut de roi des poids lourds en 2017

Il a déclaré à Vegas Insider : « J’ai recommandé Emanuel Steward à Wladimir parce que Wladimir ne se sentait vraiment pas très bien après cette défaite contre Corrie Sanders et il a testé différents entraîneurs, comme vous vous en souviendrez. Et quand j’ai appelé Emanuel et organisé une rencontre entre lui et Wladimir, le reste appartient à l’histoire comme nous le savons tous les deux.

«Avec le soutien d’Emanuel et ses différentes tactiques et sa relation très étroite, Wladimir est revenu plus fort qu’il ne l’avait jamais été et après cela, il est resté invaincu pendant près de dix ans. AJ peut faire de même.

« Oui, absolument, il y a des similitudes entre Wladimir Klitschko et Anthony Joshua.

« La psychologie est très décisive ici pour AJ dans le match revanche, je veux dire, je pense que c’est un gars comme Wladimir. Il doit se sentir bien avant un combat, il a besoin d’un high psychologique, pas de points d’interrogation dans sa tête, et alors il peut gagner le combat.

.

Bonte avait à cœur les meilleurs intérêts de Klitschko lorsqu’il l’a envoyé en Amérique

« Les tactiques d’AJ ont été remises en question à juste titre, mais n’oublions pas, surtout en regardant la performance perdante de Wladimir contre Corrie Sanders, qu’il n’est pas le premier combattant à avoir eu une nuit complète et qu’il ne sera pas le dernier, mais sans aucun doute, il peut reviens plus fort.

« Anthony Joshua doit aussi se sentir bien sur le ring. Je sais seulement que la psychologie est la chose la plus décisive pour AJ dans le match revanche et il doit résoudre cette question, ainsi que la question de l’entraînement.

Le combat avec Usyk a été largement dicté par les conditions de l’Ukrainien, Joshua étant principalement statique et lançant des coups de pot dans l’espoir d’attraper le gaucher plus petit et insaisissable.

Pourtant, compte tenu de sa vaste expérience amateur, Bonte a le sentiment que Joshua doit revenir à ses jours de boxe pour changer le récit du combat et se placer au panthéon des grands champions poids lourds des années précédentes.

.

Le regretté et grand Emanuel Steward était un mentor formidable pour le géant ukrainien

«Je pense qu’AJ est un gars formidable pour la boxe – ainsi que toute son équipe – mais la décision de changer d’entraîneur est une décision qu’ils doivent prendre. Je peux seulement vous dire que j’apprécie très fortement Rob McCracken, mais si AJ souhaite avoir un coach supplémentaire ou des conseillers extérieurs, je ne sais pas. C’est une décision qu’il doit prendre.

«Il est extrêmement important qu’il ait une confiance totale en son entraîneur et qu’ils, en tant qu’équipe soudée, choisissent la bonne stratégie et finissent le combat sur un niveau psychologique élevé, c’est la chose la plus importante dans ce cas.

« S’il prend les bonnes décisions dans son camp, je suis très, très positif qu’AJ puisse devenir le prochain membre de ce groupe d’élite de triples champions poids lourds et ressembler à : Ali, Lennox, Vitali, Evander. Je pense qu’il doit faire les bons changements et il sera de retour sur la bonne voie.