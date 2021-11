Anthony Joshua a dit qu’il battrait Oleksandr Usyk et Tyson Fury en rejoignant l’ancien entraîneur de Mike Tyson pour « faire sortir le chien et le tueur » en lui

Les fans peuvent s’attendre à voir « le meilleur Anthony Joshua que vous ayez jamais vu » s’il décide de travailler avec l’ancien entraîneur de Mike Tyson avant son match revanche avec Oleksandr Usyk.

C’est le point de vue de Dominick Guinn, qui a accueilli le Britannique dans le gymnase de Ronnie Shields à Houston, au Texas, au lendemain de sa défaite contre Usyk en septembre.

AJ a rendu visite à quatre entraîneurs basés aux États-Unis, y compris à Shields à Houston

Joshua a publié des photos sur ses comptes de médias sociaux dans divers gymnases différents à travers les États-Unis, avec des fans aux yeux d’aigle remarquant qu’il était dans le même gymnase que Mike Tyson a une fois perfectionné ses compétences.

Les spéculations ont fait rage sur l’avenir du joueur de 32 ans, en particulier avec l’entraîneur de longue date Rob McCracken, étant donné les coups complets qu’il a reçus de l’Ukrainien au stade Tottenham Hotspur.

En plus de la confusion entourant le plan de match de la nuit, McCracken a subi des pressions pour n’avoir pas réussi à avoir de plan B une fois que la tactique a commencé à faiblir et que les ceintures ont lentement glissé.

S’adressant à MyBettingSites, Guinn pense que Joshua doit faire un changement s’il a une chance de battre Usyk lors d’un match revanche.

Shields était l’entraîneur de Mike Tyson pour la défaite de Lennox Lewis

« C’était une belle visite », a-t-il déclaré. « J’ai toujours pensé qu’Anthony Joshua était un bon gars hors du ring. Nous avons travaillé avec lui sur certaines choses et lui avons juste donné quelques conseils qui étaient à peu près tout.

« Il y a toujours un temps et un lieu pour le changement. Je ne connais pas son équipe. Mais si j’étais à sa place, je ferais certainement un changement.

« Vous avez traité avec les mêmes personnes pendant si longtemps et elles ne peuvent vous emmener que si loin, maintenant c’est à lui de décider s’il veut changer. Il a vraiment besoin de sortir et de voir autre chose, des paysages différents, et je pense que ce serait formidable pour lui de venir aux États-Unis.

Quoi que Joshua décide de faire, sa loyauté continue envers McCracken doit être félicitée même face à l’adversité.

McCracken entraîne toujours AJ dans le jeu professionnel, mais a fait l’objet d’un examen minutieux

La paire a travaillé ensemble dans l’équipe GB lorsque Joshua a remporté l’or olympique en 2012 et s’est réuni dans les rangs professionnels en 2016 avant sa victoire écrasante contre Eric Molina.

Depuis lors, « AJ » est devenu deux fois champion du monde et a continuellement vendu certains des plus grands stades du Royaume-Uni contre des prétendants les mieux classés.

Mais Guinn pense que Joshua doit faire ressortir «le chien et le tueur» en lui, ce qui était évident lorsqu’il a remporté le titre mondial IBF lors d’une destruction en deux rounds de Charles Martin à l’O2 Arena.

Guinn a ajouté : « Il doit reprendre confiance en lui, croire en ce qu’il peut faire. Je crois qu’il sait qu’il est un champion, il sait quoi faire.

Joshua a été bien battu par Usyk, mais va l’affronter à nouveau dans un match revanche

«Je pense qu’il a vraiment besoin de quelqu’un pour le faire sortir de lui. Et je pense qu’en ce moment, les gens là-bas, son équipe actuelle ne le font probablement pas sortir de lui.

«C’est ce que je veux dire, oui – nous allons sortir le chien de lui, le tueur de lui, l’aider à se souvenir de ce qu’il ressentait avant de remporter son premier titre, avant de battre Charles Martin et d’obtenir cette première ceinture.

«Et la faim qu’il a ressentie lorsqu’il l’a remporté pour la première fois. S’il vient à nous, c’est ce à quoi nous prêcherons pour qu’il revienne. Je pense que c’est comme un interrupteur. Nous avons juste besoin d’allumer les lumières. Ça va être assez facile d’allumer une lumière.

« S’il décide de venir à Houston, il regagnera ce titre et la ceinture WBC également. »

Le Britannique est un finisseur mortel et Guinn pense qu’il doit redevenir un « tueur »

« J’ai l’impression que s’il vient à Houston, cela va lui donner un autre coup de pouce lorsqu’il montera sur le ring », a ajouté Guinn. « Pour sortir seul et venir ailleurs, et quelque part où il est mal à l’aise.

«Et il va venir ici et il va devenir vraiment mal à l’aise et nous allons simplement le faire sortir de lui.

« Il va être entouré d’autres lions et tueurs comme lui. C’est un monde professionnel et un cercle professionnel dans lequel vous entrez tous les jours. S’il se retrouve à Houston, je peux vous garantir que vous verrez probablement le meilleur Anthony Joshua que vous ayez jamais vu auparavant.