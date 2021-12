Anthony Joshua a été détrôné par Oleksandr Usyk, Tyson Fury a mis fin à la rivalité de Deontay Wilder de manière passionnante et Canelo Alvarez a cimenté son statut légendaire… les plus grands moments de boxe de 2021

Ce fut une autre année mouvementée pour le sport de la boxe alors que 2021 tire à sa fin.

De nouveaux champions ont été couronnés, d’anciens dirigeants ont été détrônés. De vieilles légendes se sont retirées et de nouveaux visages sont apparus pour tenter de prendre leur place, alors qu’il y a eu aussi des bouleversements spectaculaires.

.

Fury a cimenté sa place parmi les rois livre pour livre de la boxe avec sa victoire cette année

talkSPORT.com a passé en revue toute l’année pour résumer le meilleur de l’action ci-dessous…

JANVIER

Tout a commencé par un gros combat le deuxième jour de l’année.

Le concurrent poids léger bien noté Ryan Garcia a été testé pour la première fois alors que Luke Campbell l’a terrassé au deuxième tour.

Cependant, il est sorti de la toile pour marquer un coup de grâce qui s’est avéré être le dernier coup de poing que Campbell prendra à sa retraite six mois plus tard.

Toujours en janvier, Caleb Plant a conservé son titre IBF des super-moyens en battant Caleb Truax.

Tom Hogan – Hogan Photos/Golden Boy

Garcia a assommé Campbell de manière dramatique FÉVRIER

Josh Warrington a été stupéfait par Mauricio Lara alors que l’outsider mexicain lui a remis sa première défaite en carrière par KO.

Josh Kelly a également subi sa première défaite alors qu’il a été arrêté par le champion d’Europe des poids welters David Avanesyan.

Oscar Valdez a marqué la performance de déclaration du mois, se levant pour devenir un champion à deux poids contre vents et marées avec un magnifique KO de son compatriote mexicain Miguel Berchelt.

Canelo Alvarez a terminé le mois de février en battant Avni Yildirim, obligatoire dépareillé, et Adrien Broner est également revenu avec une victoire controversée sur Jovanie Santiago.

Dave Thompson/salle de match

Warrington a été stupéfait par Lara MARCH

Ici, nous avons vu l’un des meilleurs combats de l’année alors que Juan Estrada a obtenu le feu vert par décision partagée lors de son match revanche épique avec Roman ‘Chocolatito’ Gonzalez.

Lawrence Okolie s’est lui-même couronné champion du monde WBO cruiserweight avec un KO de Krzysztof Glowacki.

Le concurrent poids welter Vergil Ortiz Jr a passé un autre test difficile en arrêtant Maurice Hooker.

Et Dillian Whyte s’est vengé d’Alexander Povetkin, assommant l’homme qui l’avait déjà écrasé sept mois auparavant.

AVRIL

Au début du mois, le tir de Carl Frampton dans l’histoire s’est soldé par une défaite et une retraite alors que Jamel Herring lui a refusé la chance de devenir champion du monde des trois poids.

Conor Benn s’est imposé comme un concurrent poids welter montant avec un arrêt au premier tour de Samuel Vargas, et le jeune poids welter américain Jaron ‘Boots’ Ennis a remporté une victoire encore plus impressionnante en éliminant Sergey Lipinets.

Demetrius Andrade a défendu avec succès son titre WBO des poids moyens contre Liam Williams, tandis que Sunny Edwards a présenté une performance de masterclass pour détrôner Moruti Mthalane et devenir le roi des poids mouches IBF.

Triller a organisé sa première émission bizarre de l’année, avec en tête d’affiche le YouTuber devenu boxeur Jake Paul KOing Ben Askren en un seul tour.

Triller Fight Club

Askren n’a pas pu passer un tour avec Jake MAY

Joseph Parker a battu Derek Chisora ​​par décision partagée lors de leur premier combat serré, tandis que Katie Taylor a surpassé Natasha Jonas dans un thriller sur l’undercard.

Andy Ruiz Jr est finalement revenu sur le ring 18 mois après sa défaite contre Anthony Joshua et s’est remis d’un choc pour battre Chris Arreola aux points.

Fraîchement sorti de la victoire de Yildirim, Canelo a sauté dans une unification avec Billy Joe Saunders et a remporté les trois titres en fracturant l’orbite du Britannique, mettant fin au combat au huitième tour.

Josh Taylor s’est rendu en Amérique pour unifier l’ensemble de la division des super-légers, terrassant Jose Ramirez à deux reprises pour remporter une décision unanime qui l’a vu couronné champion du monde incontesté WBA, WBC, IBF et WBO.

De plus, Brandon Figueroa a détrôné Luis Nery pour le titre WBC des super poids coq, Devin Haney a surmonté une tempête pour battre Jorge Linares et conserver sa ceinture WBC des poids légers, tandis que Nonito Donaire a reculé les années jusqu’à KO Nordine Oubaali et a remporté le titre des poids coq WBC.

Michelle Farsi/Boxe Matchroom

Canelo a arrêté Saunders et l’a laissé avec une orbite cassée

. – .

Taylor est le champion incontesté des super-légers WBA, WBC, IBF et WBO JUIN

Floyd Mayweather est revenu sur le ring et a disputé huit rounds avec Logan Paul dans un combat d’exhibition rentable.

Naoya Inoue a éliminé Michael Dasmarinas dans une défense obligatoire de ses ceintures de poids coq, tandis que Jermall Charlo a dominé Juan Macias Montiel pour conserver son titre de poids moyen.

Dans l’un des plus gros bouleversements et KO de l’année, Gabriel Rosado a fustigé l’espoir ouzbek très bien noté Bektemir Melikuziev.

Et à la fin du mois, Gervonta Davis et Vasyl Lomachenko ont remporté de belles victoires sur Mario Barrios et Masayoshi Nakatani respectivement.

.

Logan a tenu la distance avec Mayweather JUILLET

Ce mois-ci a vu le deuxième combat pour le titre incontesté de l’année, mais cette fois aucun champion n’a été couronné.

Jermell Charlo a fait match nul avec Brian Castano avec les quatre ceintures super-welters en jeu.

Joe Joyce a arrêté Carlos Takam dans un affrontement de poids lourds, et Leigh Wood a assommé Can Xu alors que Fight Camp revenait dans le jardin arrière du QG de Matchroom.

Amanda Westcott/Showtime

Charlo est le champion WBA, WBC et IBF des super-welters, mais n’a pas pu remporter la ceinture finale AOT

Le camp de combat s’est poursuivi avec Kid Galahad battant Jazza Dickens pour devenir champion IBF des poids plumes avant que Joshua Buatsi ne poursuive sa progression avec un KO des Ricards Bolotniks.

Le poids welter Vergil Ortiz Jr a remporté une autre solide victoire en arrêtant Egidijus Kavaliauskas.

Au sommet de cette division, Manny Pacquiao est revenu sur le ring pour ce qui allait être son dernier combat. À 42 ans, la légende a dit au revoir au sport après avoir été devancé par le rusé cubain Yordenis Ugas.

Jake Paul a terminé le mois alors qu’il survivait à la peur de battre Tyron Woodley, tandis que Tommy Fury a vaincu Anthony Taylor sur l’undercard.

Ryan Hafey/PBC

Ugas a fait une performance intelligente pour annuler Pacquiao et le contrer efficacement SEPTEMBRE

Le tir de Warringon pour se venger de Mauricio Lara a été interrompu par un affrontement de tête qui a vu leur match revanche se terminer prématurément en tant que match nul technique.

Il y avait une controverse sur un test de dépistage de drogue positif pour Oscar Valdez avant sa victoire sur Robson Conceicao, car il a finalement été autorisé à se battre.

Dans un spectacle d’horreur Triller, Evander Holyfield, 58 ans, est revenu sur le ring et a été éliminé en un round par Vitor Belfort.

David Haye a bizarrement combattu dans le même spectacle et a fait huit rounds dans une exposition avec son ami Joe Fournier.

Anthony Joshua est finalement monté sur le ring pour son premier combat de l’année fin septembre.

Il était depuis longtemps en négociations pour l’affrontement incontesté contre Tyson Fury, seulement pour que celui-ci s’effondre à la dernière minute en raison de la victoire arbitrale de Deontay Wilder.

En conséquence, AJ a été chargé d’une défense obligatoire contre Oleksandr Usyk, qui s’est avérée trop difficile à surmonter car il a été blessé, outboxé et détrôné par le magnifique Ukrainien.

Twitter : @trillerfight

Haye est remontée sur le ring en OCTOBRE

L’attention s’est ensuite tournée vers Fury et Wilder début octobre.

La paire a échangé un total de cinq renversements comme leur épopée des poids lourds pour les âges, avec le «Gypsy King» sortant victorieux par KO au tour 11.

Liam Smith a arrêté Anthony Fowler dans une affaire divertissante entièrement à Liverpool.

De retour aux États-Unis, Mikey Garcia a été abasourdi par le grand outsider espagnol Sandor Martin, qui a battu l’ancien champion des quatre poids aux points.

Fin octobre, Shakur Stevenson a remporté la majorité en arrêtant Jamel Herring et en remportant le titre WBO des super-plumes pour devenir champion des deux poids à seulement 24 ans.

Frank Micelotta/FOX

Fury KOd Wilder dans un classique de NOVEMBRE

Canelo a maintenu sa séquence active et est allé à la recherche de la ceinture finale des super-moyens, rencontrant Caleb Plant lors du troisième combat incontesté de 2021.

Le Mexicain a encore une fois prouvé sa grandeur en arrêtant l’Américain pour devenir champion WBA, WBC, IBF et WBO.

Il y a eu une nuit de bouleversements à Sheffield alors qu’Alycia Baumgardner a arrêté Terri Harper et l’Espagnole Kiko Martinez KOd Kid Galahad pour devenir championne des deux poids à 35 ans.

Terence Crawford est revenu à l’action avec la meilleure victoire de sa carrière à ce jour – un arrêt au dixième tour du toujours difficile Shawn Porter, qui a pris sa retraite après la défaite.

Stephen Fulton a obtenu le feu vert pour une victoire controversée par décision partagée sur Brandon Figueroa pour unifier les titres WBC et WBO des super-coqs.

Et fin novembre, un an après sa victoire historique sur Vasyl Lomachenko, le monde de Teofimo Lopez s’effondre autour de lui.

Le champion des poids légers WBA, WBC, IBF et WBO a été bouleversé par le mandataire australien George Kambosos Jr, qui a réalisé une performance héroïque pour remporter les ceintures.

Amanda Westcott/Showtime

Canelo est le champion du monde incontesté des poids super-moyens WBA, WBC, IBF et WBO

Ed Mulholland // Salle de match

Teofimo a été battu par un gros outsider DÉCEMBRE

Le thème des poids légers s’est poursuivi alors que Devin Haney a remporté la meilleure victoire en carrière contre Jojo Diaz, Gervonta Davis a vaincu Isaac Cruz et Lomachenko a devancé Richard Commey.

Anthony Yarde a arrêté Lyndon Arthur dans leur match revanche pour se mettre en position pour un titre mondial des poids mi-lourds tiré en 2022.

Conor Benn a poursuivi sa progression avec un sensationnel KO d’un coup de poing de Chris Algieri.

Lors du dernier week-end actif des combats majeurs en 2021, Joseph Parker a remporté une victoire aux points plus catégorique lors de son match revanche avec Derek Chisora.

Et Jake Paul a terminé sur une bonne note, KOing Tyron Woodley pour passer à 5-0 avec plus de gros combats à l’horizon.

Vivement 2022…

.

Jake a terminé 2021 comme il l’a commencé, avec un KO d’un coup de poing