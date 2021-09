Anthony Joshua a été éliminé par David Price en sparring après avoir passé la nuit en prison en 2011

in

Anthony Joshua a une fois quitté une cellule de prison pour se faire éliminer par David Price lors d’une séance d’entraînement.

Avant de devenir la superstar mondiale et les fans de champion du monde de boxe que les fans connaissent et aiment aujourd’hui, Joshua était un amateur au visage frais qui apprenait les ficelles du sport.

Anthony Joshua a enduré 24 heures misérables aux mains de la police puis de David Price

Avant son combat d’unification pour le titre mondial contre Joseph Parker, Joshua a ouvertement admis qu’il avait été éliminé par David Price lors d’une séance d’entraînement et qu’il avait besoin d’aide pour se remettre sur pied.

La révélation est intervenue après que l’équipe de Parker a accusé le champion d’avoir «une mâchoire de verre», ce que Price avait exposé.

Mais selon ‘AJ’ lui-même, la journée qui a précédé le KO était bien trop surréaliste à son goût.

“Je pense que je faisais du jeudi au dimanche parce que je suivais un cours de développement”, a-t-il déclaré après la conférence de presse avec Parker en mars 2018.

Price est un redoutable puncheur et a remporté le bronze aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin

«Je suis sorti samedi et je suis monté là-bas. Je suis arrivé par la gare. je pense qu’il [Price] était très bon à l’époque, très fort. Et je faisais trop d’erreurs.

“Ces circonstances n’aident pas lorsque vous vous entraînez contre un combattant d’élite.”

Il a ajouté : « J’ai pris le train parce qu’ils ont pris ma voiture. [I made the effort] Juste pour montrer l’engagement et se lancer directement dans le sparring.

Afin d’accroître l’intérêt potentiel pour un combat entre les deux boxeurs britanniques, Price a raconté l’histoire pour la première fois en 2016, peu de temps après que Joshua a battu Charles Martin pour remporter le championnat des poids lourds IBF.

Joshua a été notoirement arrêté catégoriquement par Andy Ruiz à New York l’année dernière

“C’est probablement le secret le moins bien gardé de la boxe et c’est quelque chose que je n’ai jamais vraiment évoqué ou mentionné”, a déclaré Price à Sky Sports.

“Quand c’est arrivé, Joshua était un amateur dans l’équipe britannique et j’étais un pro novice et je l’ai gardé pour moi parce qu’il était un boxeur potentiel en devenir. Je voulais l’en protéger, je ne voulais pas m’en vanter.

«Mais nos positions ont changé et il est champion du monde des poids lourds IBF. Je suis quelqu’un qui serait certainement intéressé à tenter sa chance, et j’ai pensé que le moment était venu de laisser le chat sortir du sac et de le faire savoir.

« Il est possible qu’Anthony Joshua soit blessé et battu. Ce dont je parle s’est passé il y a longtemps, mais ce sont toujours les deux mêmes personnes.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait assommé Joshua, Price a répondu : « 100 % oui. Si c’était un combat, il aurait été arrêté immédiatement. Pas endormi, mais à plat ventre et sorti du ring par ses baskets.

« Cela ne semble pas l’avoir beaucoup affecté, car il a continué à réaliser de bonnes choses. Il a remporté une médaille d’argent mondiale quelques mois plus tard.

En 2019, Joshua a été éliminé pour la première fois en tant que professionnel alors qu’Andy Ruiz Jr a arrêté le Britannique de manière époustouflante au Madison Square Garden.