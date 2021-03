Lawrence Okolie pesait plus de 19 pierres et travaillait dans le McDonald’s de Victoria quand il a réussi à voir Anthony Joshua remporter l’or olympique pendant sa pause déjeuner.

Quelque chose s’est déclenché chez le futur prétendant au titre mondial cet après-midi de 2012, il est juste de dire qu’il a radicalement changé sa vie depuis.

. Okolie a transformé sa vie en retournant des hamburgers à la poursuite des titres mondiaux

Né Ikechukwu de parents nigérians et élevé à Hackney, Okolie a été victime d’intimidation à l’école pour sa taille, son poids et son héritage.

Une visite chez son médecin traitant a révélé la dure réalité de sa situation à l’époque pour le jeune; il a été déclaré cliniquement obèse et a averti qu’il devait commencer à perdre du poids.

Adolescent, avec une estime de soi indubitablement fragile en raison de la nature de l’intimidation, Okolie avait des espoirs et des rêves d’avenir bien plus simples.

«J’y suis resté pendant environ un an et demi», a-t-il déclaré à James Savundra de talkSPORT à propos de son travail dans l’industrie de la restauration rapide. «Au départ, ça a bien commencé, car il y avait beaucoup de jeunes là-bas. Quelques filles avec qui j’ai essayé, vous savez, de discuter.

Okolie a été victime d’intimidation à l’école et a dit par son médecin généraliste de perdre du poids après avoir marqué 19 pierres

«Mais sinon c’était bien, j’ai apprécié. Je ne vous mentirais pas, ce n’est pas le pire endroit où travailler!

Son médecin généraliste lui a offert un abonnement gratuit au gymnase, mais cela n’a pas motivé le jeune jusqu’à ce qu’il soit impliqué dans une bagarre à l’école.

Et lorsque le joueur de 17 ans a regardé Joshua remporter la médaille d’or des super-poids lourds aux Jeux Olympiques, cela a déclenché quelque chose en lui.

. « The Sauce » faisait partie de l’équipe à succès de l’équipe GB qui s’est rendue à Rio en 2016

Pendant ses études à l’Université d’East London, il a été recruté par l’équipe GB après avoir remporté deux fois les championnats nationaux de l’Université anglaise.

Bien qu’il n’ait pas été en mesure de reproduire le succès de Joshua à Rio en 2016, Okolie a récolté une médaille de bronze et a été rapidement cassé par Eddie Hearn et Matchroom Boxing pour commencer son voyage dans les rangs payés.

Debout à 6 pieds 5 pouces et maintenant confortablement capable d’atteindre la limite du poids cruiser (200 livres ou 14 livres 4 livres), «The Sauce» est maintenant 15-0 et sur le point de devenir un champion du monde.

Samedi soir, Okolie affrontera le dangereux Krzysztof Głowacki pour le titre mondial vacant de la WBO après avoir déjà détenu les titres de poids croiseur britannique, du Commonwealth et européen.

. Joshua est maintenant un ami, propriétaire d’entreprise et partenaire d’entraînement avec Okolie

. Okolie a arrêté Nikodem Jeżewski à son 15e combat, une victoire à son 16e ferait de lui un champion du monde

Glowacki n’est pas en reste, cependant; dans l’espoir de retrouver la ceinture WBO pour la troisième fois de sa carrière après n’avoir jamais perdu que face à l’irrépressible Oleksandr Usyk puis à Mairis Breidis.

Si Okolie peut dépasser le vétéran polonais, il égalerait le record de Joshua de n’avoir besoin que de 16 combats professionnels pour devenir champion du monde. Le médaillé d’or de Londres 2012 a époustouflé Charles Martin en seulement deux tours en 2016.

Et «AJ» continue d’aider Okolie dans et hors du ring avec ses performances et la façon dont il se conduit.

« Je pense par, principalement juste son exemple », at-il ajouté. «C’est probablement l’une des meilleures choses qu’il ait faites.

Mark Robinson / Salle de match Le mentor Joshua espère devenir le premier champion incontesté des poids lourds de l’ère des quatre ceintures

«Je pense qu’il a remporté le titre dans le même genre de temps et juste tous les rounds, juste pour faire face à l’occasion.

« Je ne suis donc pas le genre de personne qui a besoin d’être manipulée dans des situations comme celle-ci, donc ça a juste été calme. »

Considérant qu’il y a neuf ans, il espérait posséder son propre hamburger et perdre un peu de poids, le joueur de 28 ans a certainement changé sa vie.