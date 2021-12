Anthony Joshua a l’air déchiré sur les premières photos d’entraînement avant le match revanche d’Oleksandr Usyk alors qu’Eddie Hearn porte le coup de Tyson Fury

Anthony Joshua a déjà l’air déchiré et parfaitement préparé pour son match revanche avec Oleksandr Usyk, provisoirement prévu pour avril 2022.

Le Britannique a renoncé à ses titres mondiaux des poids lourds WBA, WBO et IBF au Tottenham Hotspur Stadium en septembre, car il n’a pas réussi à maîtriser l’ancien roi des cruiserweight.

Mark Robinson/Matchroom

Joshua a été surclassé par Usyk au stade Tottenham Hotspur

Usyk, un autre médaillé d’or olympique, était trop insaisissable et trop pointu pour Joshua, qui n’a pas réussi à faire valoir ses avantages physiques largement supérieurs.

Bien qu’il mesure trois pouces de plus, pèse près de 20 livres et possède un avantage de portée de quatre pouces, Joshua a été déconcerté et a presque terminé dans la capitale.

Lors d’une interview avec iFL TV à la suite du combat, Joshua a déclaré qu’il voulait apporter « la guerre » et « le meurtre » au match revanche avec le gaucher ukrainien.

Il semble que le joueur de 31 ans soit déterminé à agir en se rendant tôt dans son camp d’entraînement pour le combat, l’air déchiré et prêt dans une série de publications sur les réseaux sociaux.

Eddie Hearn (Twitter)

Le Britannique est impatient de disputer le deuxième combat

Dans une vidéo d’entraînement, Joshua avait l’air vif

Le promoteur Eddie Hearn avait déjà déclaré à talkSPORT que mars ou avril serait le moment idéal pour la suite, malgré une offre de l’équipe de Tyson Fury de se retirer et de couronner un combat pour le titre des poids lourds incontesté.

Parler à iFL TV, Hearn a déclaré: «Nous devons nous réunir et décider d’une date.

«Avril est réaliste pour ce combat. AJ est du genre à se battre deux fois par an, et parfois on a l’impression que ce serait bien de se battre trois fois par an.

« Nous avons reçu des offres du monde entier, mais je pense que le Royaume-Uni organisera ce combat. »

