Anthony Joshua a nommé le puncheur le plus dur auquel il a été confronté dans sa carrière de boxeur, et ce n’est pas Andy Ruiz Jr

in

Anthony Joshua insiste sur le fait qu’Andy Ruiz Jr n’est pas le puncheur le plus dur avec lequel il a partagé le ring, bien que le Mexicain soit le seul homme à l’avoir battu dans sa carrière professionnelle.

Ruiz a terrassé la superstar britannique à quatre reprises et l’a arrêté lors de leur premier affrontement à New York à l’été 2019, mais AJ insiste sur le fait que Wladimir Klitschko l’a frappé plus fort lorsqu’il a été terrassé par la légende des poids lourds lors de leur bataille de 2017.

.

Joshua et Klitschko ont partagé de gros coups de poing dans leur guerre

Lorsqu’on lui a posé la question sur le podcast Pound For Pound, Joshua a hésité puis a répondu : « Qui m’a le plus frappé ? Oui, Klitschko.

«J’allais dire Ruiz, mais quand il m’a frappé, c’était comme une commotion cérébrale à l’arrière de la tête.

«Quand je suis entré avec Klitschko, oui, je savais que cela pouvait aller dans les deux sens.

«Je pourrais gagner ou je vais être allongé sur le dos. Tu sais quand tu te fais porter sur une civière ?

AJ a finalement arrêté Klitschko au onzième tour après quelques tours intermédiaires mouvementés au cours desquels il a échangé des renversements avec le champion légendaire.

. ou concédants de licence

Ruiz Jr a battu Joshua mais AJ dit que Klitschko a frappé plus fort

Joshua a mis l’Ukrainien à terre au cinquième avant d’être aplati par une main droite cataclysmique trois minutes plus tard.

Faisant référence à ce célèbre coup de poing, il a poursuivi: «Ce sont aussi les 15 qui sont venus après. Ce type est une bête, c’est une bête.“

Après sa victoire contre Ruiz Jr, Joshua a éliminé Kubrat Pulev en décembre dernier pour conserver ses titres des poids lourds.

Maintenant, il doit faire une défense obligatoire contre Oleksandr Usyk samedi soir.