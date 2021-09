Anthony Joshua a peut-être perdu contre Oleksandr Usyk

Jamais je ne me suis senti plus privilégié de travailler dans l’industrie du sport que samedi soir au Tottenham Hotspur Stadium.

Après 18 mois pénibles enfermés au milieu d’une bataille contre un ennemi invisible qui a fait des ravages dans ce pays, le sentiment de gratitude et de soulagement était palpable à l’intérieur du stade de 62 850 places.

Match de boxe

Joshua salue ses fans adorés avant d’aller se battre

Matchroom Boxing et Eddie Hearn établissent continuellement la référence

Le sport s’est poursuivi tout au long de la pandémie de COVID-19 dans ce pays, mais il a été limité par des mesures conçues pour assurer une distanciation sociale et un contact minimal.

Pourtant, c’est pour cette raison même que ce pays avait besoin du combat à succès d’Anthony Joshua avec Oleksandr Usyk samedi soir – pour nous rappeler à quel point le sport peut unir.

Dès la seconde où je suis entré dans la N17 samedi, il y a eu un courant d’électricité qui a crépité parmi les parieurs enthousiastes de Tottenham High Road qui étaient arrivés.

Il était peut-être 16 heures, mais les nerfs et l’anticipation du combat mondial des poids lourds commençaient déjà à bouillonner dans ce qui deviendrait rapidement un crescendo à l’heure du combat.

Mark Robinson/Boxe Matchroom

Le champion est arrivé à une cacophonie de bruit au Tottenham Hotspur Stadium

Joshua ne s’était pas battu devant une foule nombreuse à Londres depuis septembre 2018, lorsqu’il avait disséqué de manière exhaustive Alexander Povetkin à Wembley, le même lieu que pour son combat épique avec Wladimir Klitschko l’année précédente.

Le Britannique n’a cessé de battre et d’établir des records depuis ses débuts professionnels en 2013 et, malgré de brèves enchaînements en Arabie saoudite et à New York en 2019, appartient aux foules de son pays d’origine.

Aucun combattant ne capte l’imagination, ni n’est capable de transcender le sport de la boxe de la même manière que le médaillé d’or olympique de 2012 – un bibelot qu’il a collectionné dans la capitale alors qu’il était un jeune au visage frais.

Le stade élégant et scintillant qu’il a temporairement appelé chez lui samedi soir a rapidement gonflé en prévision de son glorieux retour à la maison.

Les Spurs ont une arène capable d’accueillir des spectacles pour les années à venir

La présence officielle pour le combat était 66 267, un chiffre étonnant seul, pourtant c’est la cohérence avec laquelle Josué le fait.

C’était la plus grosse affluence pour un combat britannique depuis le retour des spectateurs, mais aussi depuis la victoire de Joshua sur Povetkin il y a trois ans qui en avait attiré 70.000.

Pour mettre cela en contexte, la victoire de Tyson Fury contre Klitschko en 2015 a attiré 55 000 personnes et le «Rumble in The Jungle» entre George Foreman et Muhammad Ali a recueilli 60 000 paires d’yeux au Zaïre.

Même à Cardiff pour le combat pour le titre unifié contre Joseph Parker, Joshua a pu attirer 78 000 fans en 2018.

AJ se comporte comme un véritable homme et combattant ! Aucune excuse et donne crédit là où il est dû ! L’homme n’a esquivé PERSONNE dans sa carrière ! Ce qu’il a créé dans ce lieu hier soir était incroyable ! Le plus fou, c’est qu’IL A FAIT normal d’emballer les stades. Il a changé la donne 👏 – Tony Bellew (@TonyBellew) 26 septembre 2021

Les vues depuis le ring ont permis aux membres de la presse de s’imprégner du spectacle

Bientôt, il est même devenu difficile de s’entendre penser à l’intérieur du stade Tottenham Hotspur, sans parler des spectateurs à vos côtés.

Malgré toutes les taquineries qu’Eddie Hearn prend du public britannique, sa capacité à créer des spectacles est vraiment inégalée dans le jeu. Comme il l’a expliqué dans son livre intitulé “Implacable”, Matchroom Boxing est dédié aux nuits d’ingénierie remplies d’émerveillement et de spectacle.

Naturellement, cela a été aidé par la clientèle de célébrités au bord du ring alors qu’Idris Elba, Declan Rice et Mo Farah ont pris place et que le système de sonorisation a rapidement commencé à faire des heures supplémentaires alors qu’un mélange de classiques du club et de chansons préférées des fans inondait les sens de chaque fan dans présence.

Match de boxe

Les fans ont filtré jusqu’à leurs sièges pour être bercé par les tons suaves de Neil Diamond

Les victoires de routine pour Lawrence Okolie et Callum Smith ont suscité des acclamations et des éloges prévisibles de la foule et le plat principal de la soirée était bientôt sur nous.

C’est à ce moment-là que cela s’est produit, des frissons ont parcouru ma colonne vertébrale et les cheveux se sont mis au garde-à-vous alors que l’intégralité de la foule hurlante a chanté le classique culte de Neil Diamond, “Sweet Caroline”.

Ce moment restera avec moi, car il m’a fait réaliser à quel point la boxe a désespérément envie de spectateurs en ces temps sombres et troublants.

La cacophonie de bruit créée par les spectateurs saisis par l’action prendrait un sérieux coup d’arrêt, mais la boxe a l’habitude de s’éloigner du scénario comme ça.

Match de boxe

L’entrée sur le ring de Joshua était aussi bonne que la nuit pour le Britannique

Salle d’allumettes

Il y avait une atmosphère incroyable à l’intérieur du stade

Des feux d’artifice sont montés du ciel nocturne avec leur sifflement et leur fracas synonymes alors que Joshua, vêtu d’une robe blanche, descendait de son podium surélevé jusqu’à l’anneau couvert.

Pour les fans de la série Rocky, son choix de chanson était approprié. Inspiré par le quatrième volet de la série emblématique, Joshua a opté pour “There’s No Easy Way Out” de Robert Tepper.

Les fans espéraient que ce serait le cas pour Usyk, un ancien champion des poids lourds espérant faire sa marque au pays des géants, mais cela ne s’est pas fait.

L’Ukrainien a parfaitement exécuté le rôle de matador car son approche rapide semblait piéger son adversaire beaucoup plus grand et il a parsemé le visage de Joshua de tirs provenant de tous les angles.

Mark Robinson/Boxe Matchroom

Usyk a sorti Joshua pour gagner par décision unanime

Mark Robinson/Matchroom

AJ a perdu ses titres mais la nuit restera longtemps dans la mémoire de ceux qui ont la chance d’être là

L’atmosphère crépitante s’est rapidement dissipée et l’énergie a été sapée par le challenger d’une manière pas trop différente de la façon dont il se comportait sur le ring.

Chaque coup de corps ou crochet à la tête qui atterrissait semblait faire disparaître les tons doux de Diamond and Co. de l’esprit de la foule qui les observait alors qu’ils se calmaient rapidement.

Malgré la défaite déséquilibrée, la boxe en avait besoin et Joshua nous a rappelé à tous que nous avions besoin de lui.

Peu de stars du sport peuvent commander près de 70 000 personnes dans une arène de la même manière.

Avec une clause de revanche déjà invoquée pour 2022 et Kiev rejeté par le promoteur Hearn, Joshua aura besoin d’une autre soirée spéciale à Londres et de son armée de fans pour récupérer ses titres mondiaux.

J’espère juste que je pourrai être là à nouveau pour en être témoin. Quand Joshua est en ville, c’est une soirée spéciale.