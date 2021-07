Anthony Joshua A REJETE l’offre de 10 millions de livres sterling de quitter Eddie Hearn et Matchroom avant de remporter le titre mondial en 2016

Anthony Joshua a rejeté une offre de 10 millions de livres sterling d’un promoteur anonyme de quitter Matchroom Boxing et Eddie Hearn en 2015.

Le médaillé d’or olympique de 2012 était l’un des produits les plus recherchés de la boxe britannique lorsqu’il a décidé de devenir professionnel après son succès à Londres en tant qu’amateur.

Ed Mulholland/Salle de match

Joshua et Hearn ont prouvé un partenariat parfait

Depuis sa signature avec Hearn, Joshua a dominé le paysage des poids lourds et est double champion du monde.

Il affrontera ensuite Oleksandr Usyk le 25 septembre lors de la dernière défense de ses titres mondiaux WBA, WBO et IBF.

S’il dépasse l’Ukrainien délicat, le joueur de 32 ans est destiné à affronter Tyson Fury dans ce qui pourrait être le tout premier combat d’unification pour le titre des poids lourds à quatre ceintures de l’histoire.

Bien avant les lumières vives de Wembley ou de l’Arabie saoudite, « AJ » était un artiste à élimination directe impitoyable déterminé à réaliser ses rêves de titre mondial et a même eu l’opportunité de quitter Hearn – qui l’avait emmené des amateurs au bord d’un coup de titre mondial. en seulement trois ans.

S’adressant à Gary Neville dans son émission The Overlap, Joshua a révélé qu’il avait rejeté l’offre parce qu’il s’était “soutenu”.

“Cela dépend vraiment de votre valeur marchande”, a expliqué Joshua lorsqu’on lui a demandé où allait l’argent dans le contrat d’un combattant.

« Je pourrais juste vous offrir des frais, donc ce n’est pas comme si je vous possédais, mais je pourrais acheter vos droits d’image et dire que je veux acheter les droits de tous vos revenus futurs.

GETTY

Joshua a remporté l’or olympique en tant qu’amateur et a connu un énorme succès en tant que professionnel

« Donc, vous pouvez vous adresser à n’importe quel Tom, Dick ou Harry ou à n’importe quel réseau, et je posséderai toujours un petit morceau de vous et on m’a proposé cela deux fois dans ma carrière d’amateur.

«Il y avait un gars qui était toujours dans le gymnase amateur, puis un jour, alors que j’étais au tribunal un jour pour un problème juridique, quelqu’un est venu me voir avec un contrat de 250 000 £.

« J’étais comme ‘où est ce stylo ?’ Mais j’adore les documentaires et j’avais étudié beaucoup d’histoires d’horreur alors j’ai fait un écart.

“Ensuite, on m’a offert 10 millions de livres sterling pour que quelqu’un me signe, probablement vers 2015, mais non, ce n’était pas tentant, j’ai dit non tout de suite parce que je viens de me soutenir.”

Joshua a remporté son premier titre mondial en 2016 lorsqu’il a éliminé le surclassé Charles Martin en seulement deux tours à la 02 Arena de Londres.

Cela signifie que l’offre est arrivée à un moment donné dans les mois qui ont précédé cette date – à tout moment entre ses 11e et 15e combats – et est maintenant l’un des athlètes les plus commercialisables du monde du sport.

parlerSPORT

Hearn était dans le studio talkSPORT mardi et essaie de livrer les plus grands combats possibles pour ‘AJ’

« Si vous apportez beaucoup à la table, vous pouvez vous retrouver en mesure de conclure un accord commercial où nous prenons le risque ensemble », a déclaré Joshua à propos de sa relation combattant-promoteur.

« Eddie et moi prenons des risques ensemble… C’est un grand joueur mais il comprend ma valeur, et je comprends sa valeur, cela dépend honnêtement de votre valeur et de vos compétences en négociation.

« Cela dépend également de ce qu’Eddie attend de la relation ; sur le dos de ma signature, il pourrait signer 100 autres athlètes.