Anthony Joshua a soutenu la copie de Derek Chisora ​​et “mettre la peur du Christ” dans Oleksandr Usyk avec un affichage robuste au stade Tottenham Hotspur

Eddie Hearn pense qu’Anthony Joshua peut reproduire Derek Chisora ​​et “mettre la peur du Christ” Oleksandr Usyk samedi soir.

Le Britannique défend ses titres mondiaux des poids lourds WBA, WBO et IBF au Tottenham Hotspur Stadium contre l’une des qualités les plus dangereuses et les plus inconnues de la division.

Ian Walton/Boxe Matchroom

Usyk présente une menace légitime pour le règne des poids lourds de Joshua

Un roi au cruiserweight, Usyk a tout dominé avant lui, souvent en territoire ennemi et avec peu de problèmes.

Après avoir remporté l’or olympique à Londres en 2012, il a ensuite éliminé Tony Bellew à Manchester en 2018 à son retour au Royaume-Uni.

Pourtant, son retour sur ces rivages à l’Halloween dernier lui a donné une énorme frayeur alors qu’il a été soumis à une pression intense par Chisora ​​pour 12 rounds punitifs à Wembley Arena.

Bien que le joueur de 34 ans soit parti avec son record invaincu intact et avec encore plus d’expérience des poids lourds à son actif, c’était loin d’être confortable car le style brutal et prêt de son adversaire vétéran l’a forcé à travailler extrêmement dur.

Mark Robinson/Matchroom

Usyk portait plusieurs frayeurs après sa victoire contre Chisora ​​l’année dernière

Alors que Hearn s’attend à ce que le champion unifié des poids lourds boxe intelligemment en tant que collègue olympien lui-même, les tactiques employées par “War Chisora” pourraient bien être reproduites dans la nuit.

“Chisora ​​fait craindre le Christ à n’importe qui et il a fait craindre le Christ à Usyk lors des trois premiers tours”, a déclaré Hearn à talkSPORT.

« Il avait l’air de ne pas savoir quoi faire, mais Joshua ne va pas le faire. Joshua ne va pas seulement marauder et se battre comme Chisora ​​l’a fait.

«Mais il doit faire un peu de ce que Chisora ​​a fait à mon avis, c’est-à-dire utiliser cette taille et finalement mettre la pression et être l’homme le plus grand là-dedans.

“Ce sera un type de combat différent de celui-là, c’est sûr.”

Mark Robinson/Matchroom

Usyk a battu Chisora ​​lors de son premier test significatif chez les poids lourds

La trajectoire de carrière de Joshua l’a fait passer d’un novice de 18 ans à un champion du monde en moins d’une décennie – effrayant quand on considère que l’homme dans le coin opposé samedi soir a eu 350 combats amateurs.

Pourtant, une grande partie de l’apprentissage du Britannique est venue sur le tas et quand il a fait face à une pression intense ; sortir de la toile pour battre Wladimir Klitschko et venger sa défaite contre Andy Ruiz Jr deux ans plus tard en sont deux exemples parfaits.

Une telle expérience inestimable a préparé le joueur de 31 ans à ce qui promet d’être son test le plus difficile à ce jour et Hearn est convaincu que son combattant peut à nouveau quitter la capitale avec ses ceintures.

Il a ajouté: «Je ne pense pas avoir vu AJ aussi assuré avant un combat qu’il ne l’est maintenant, ce qui est ironique car c’est mentalement et techniquement son combat le plus difficile.

Salle d’allumettes

Le Britannique semble être en excellent état pour ce combat

« Il est juste à l’aise avec ce qu’il fait. Je pense que dans le passé, vous devez vous rappeler que pendant une grande partie de sa carrière, AJ se battait bien avant l’heure – des combats auxquels il n’aurait probablement pas dû participer.

“Des combats pour lesquels il n’était probablement pas mentalement à 100% parce qu’il ne savait pas comment gérer ce style et qu’il devait utiliser la taille, la force brute et le cœur pour les traverser – Klitschko en étant probablement le meilleur exemple et même Alexandre Povetkine à l’époque.

« Maintenant, j’ai l’impression qu’il est assuré de sa technique, de sa stratégie et de ses plans. Il sait toujours que ce sera un combat très difficile, et cela me refroidit un peu. Quand il avait ces combats, je savais qu’il n’était pas vraiment prêt.

«Il n’a jamais été vraiment prêt pour Klitschko, après 17 combats ou autre. Alors maintenant, je le vois juste plus froid, plus concentré et juste plus expérimenté – aguerri.

« Absolument construit comme un tank ! J’ai vu Usyk là-dedans ce soir et j’ai pensé : « Wow, regarde son cou, regarde ses épaules ! »

« Et puis AJ est sorti et il ne m’a pas semblé très maigre, il ressemblait à un cheval de course et il est en très bon état. Vous allez avoir deux gars dans leur apogée absolu samedi soir.