Anthony Joshua affirme que Tyson Fury “ veut avoir un pack de six ” et dit “ Je suis tout ce qu’il veut être ” alors que le champion répond aux jeux d’esprit

Anthony Joshua a donné une réponse intéressante à ce qu’il décrit comme la «guerre psychologique» de Tyson Fury.

Le “ Gypsy King ” est réputé pour ses jeux d’esprit avant les grands combats et a utilisé de telles tactiques sur Wladimir Klitschko et Deontay Wilder.

Mark Robinson / Salle de match

Joshua est toujours en pleine forme

Maintenant, il se rapproche de plus en plus de la finalisation d’un combat avec AJ et a déjà commencé à parler dans les médias.

Une citation particulière qui a soulevé des sourcils est venue lorsque Fury a déclaré qu’il “ buvait 12 pintes par jour ” tout en se préparant pour le concours.

Joshua a répondu sur le podcast Deeney Talks de Troy Deeney: «C’est juste une guerre psychologique, j’ai beaucoup appris avec ça.

«L’homme parlera de boire des pintes et il n’est pas intéressé, mais pourtant il veut avoir l’air ciselé, il s’entraîne le plus dur qu’il ait jamais entraîné, il est le plus maigre qu’il ait jamais été.

«Il veut avoir un bon corps, il veut être bien préparé.

@gypsykingofficialmerchandise (Instagram)

Fury avait l’air mince dans un récent post Instagram

«Mais AJ a un bon corps, ciselé et s’entraîne, et c’est un culturiste. Tyson Fury ferait exactement la même chose s’il le pouvait.

«C’est une guerre psychologique. Ce qu’ils m’appellent, c’est ce qu’ils veulent être.

«Il veut avoir un pack de six, c’est pourquoi il s’entraîne aussi dur qu’il s’entraîne en ce moment, pourquoi il a l’air si ciselé, pourquoi il s’entraîne aux États-Unis.

«C’est juste une guerre psychologique pour ne pas vouloir croire en moi.

«Cependant, je comprends de quoi il s’agit et tout ce qu’il dit, je suis tout ce qu’il veut être.

Tyson Fury – Instagram

Fury s’est déjà vanté d’être hors de forme et a qualifié AJ de “ bodybuilder ”

«La raison pour laquelle il dit qu’il boit 12 pintes est parce qu’il sait qu’il ne pourrait jamais faire ça pour me battre, il sait quel type de combattant je suis.

«Si je vous disais: ‘Je bois 12 pintes, je ne m’inquiète pas pour eux’, vous savez que je cours 12 milles de plus que ce que j’ai déjà couru auparavant, vous savez que je ne bois pas 12 pintes.

«Vous savez que c’est à quel point ce défi est sérieux, vous voulez le faire paraître si petit, c’est à quel point vous savez que ce défi va être.

“Il sait. Je n’ai pas besoin de parler de Tyson Fury, je n’ai pas besoin de rabaisser l’homme.

«Mais tu me parles, je sais que je suis l’homme de cette division et je le serai encore longtemps.