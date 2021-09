Anthony Joshua brise le silence après la défaite d’Oleksandr Usyk alors qu’il confirme qu’il prendra une revanche et vise toujours Tyson Fury et Deontay Wilder

Anthony Joshua s’est exprimé lors d’une conférence de presse au lendemain de sa défaite face à Oleksandr Usyk samedi soir.

Le champion poids lourd unifié de Grande-Bretagne a été éliminé et détrôné par l’Ukrainien, qui a réalisé une magnifique performance pour entrer dans l’histoire.

AJ a été bien battu par Usyk

La vitesse, le mouvement et la précision d’Usyk ont ​​troublé AJ toute la nuit.

Le Britannique a connu des moments de succès tout au long du combat, mais n’a pas pu le maintenir assez longtemps pour en sortir victorieux.

Usyk a finalement surclassé Joshua et l’a fait se lever au dernier tour, la cloche sauvant AJ d’être mis KO.

Les scores étaient de 117-112, 116-112, 115-113, couronnant Usyk roi du monde en deux divisions.

AJ a pris la parole lors de sa conférence de presse d’après-combat

AJ a réfléchi à son presseur après la défaite : « Bravo au vainqueur.

« Nous reviendrons, reprenons l’entraînement. Super 12 tours, super expérience sur le ring. Nous progressons à partir de ce point encore une fois.

« On recommencera bientôt. »

Répondant aux questions, il a ajouté : « Qu’est-ce qui n’a pas marché ? Je prends juste une perte, mais nous allons bien faire les choses.

Usyk était trop bon pour Joshua

« À partir du neuvième, je ne voyais plus au neuvième tour, je ne voyais rien vraiment, mon œil était fermé.

“Mais c’était une bonne expérience parce que dans l’adversité, vous devez juste apprendre à vous contrôler.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait le prochain match revanche, AJ a répondu : « 100 %, 110 %.

« Je suis prêt à reprendre l’entraînement. C’était un bon 12 rounds, donc je serai bien placé quand je reprendrai l’entraînement pour reprendre là où nous nous étions arrêtés.

AJ pense qu’il peut gagner le match revanche

Quant à savoir s’il était surpris de la qualité d’Usyk, AJ a déclaré: “Avec tout le respect que je vous dois, pas nécessairement.

« Il est juste beaucoup plus léger, donc le rythme, il a un bon rythme.

«Mais il est toujours touché, il est beaucoup touché et lors du match revanche, nous apprendrons simplement à le frapper davantage et à être plus commotionnel avec notre sélection de coups…

«Je cherche juste à y aller amélioré, plus fort, plus intelligent et je pense que j’obtiendrai une bonne victoire lors du prochain combat à cause de ce que j’ai appris de ce combat.

« J’apprends vite et nous rebondirons. »

Wilder et Fury se rencontreront pour la troisième fois, en direct sur talkSPORT le 9 octobre

Sur le combat incontesté effondré avec Fury, Joshua a conclu: «Je combattrai Tyson Fury, Deontay Wilder sans les ceintures.

«Les ceintures sont amusantes, c’est génial, c’est un héritage, mais avec ou sans les ceintures, je combattrai n’importe qui.

« Regarderiez-vous toujours sans les ceintures ? Exactement.”

