Anthony Joshua change d’entraîneur pour le match revanche d’Oleksandr Usyk, confirme l’entraîneur américain Ronnie Shields qui travaille avec AJ depuis deux jours

Anthony Joshua change d’entraîneur pour le match revanche d’Oleksandr Usyk, selon l’entraîneur américain Ronnie Shields.

AJ est actuellement en Amérique après sa défaite contre l’Ukrainien le mois dernier et a été aperçu dans divers gymnases au cours de son voyage.

AJ s’est entraîné avec Ronnie Shields (qui entraîne le champion des poids moyens WBC Jermall Charlo) cette semaine

À la fin du combat contre Usyk, beaucoup ont remis en question son approche tactique alors qu’il tentait d’outboxer le plus petit génie technique, plutôt que d’utiliser ses avantages en termes de taille et de force.

Des questions ont également été posées à son équipe de formation – dirigée par Rob McCracken – et les spéculations ont par la suite été nombreuses sur les changements potentiels.

La semaine dernière, AJ a publié des Snapchats montrant qu’il rendait visite à son mentoré Joshua Buatsi dans le gymnase de Virgil Hunter à Hayward, en Californie.

Puis, ce week-end, une vidéo est apparue montrant Joshua traînant avec Canelo Alvarez dans le gymnase d’Eddy Reynoso à San Diego, en Californie.

AJ était également dans les gymnases de Reynoso et Hunter

Maintenant, il a été photographié en train de travailler avec l’entraîneur basé au Texas, Shields, qui a accordé une interview et confirmé qu’AJ le faisait parce qu’il recherche un nouvel entraîneur.

« Ce sont eux qui m’ont contacté », a déclaré Shields à ThaBoxingVoice.

« Ils m’ont contacté et m’ont demandé si je serais intéressé à jeter un œil à AJ et il aimerait venir au Texas et voir si les choses pourraient s’arranger entre lui et moi.

« J’ai dit : ‘Ouais, pas de problème, j’adorerais le voir, j’adorerais voir si nous pouvons nous entendre.’

De brefs extraits ont émergé de Joshua travaillant avec Shields

« Ce serait formidable de le faire récupérer ses titres mondiaux qu’il a perdus contre Usyk et je pense que j’ai les capacités pour l’aider à le faire.

« Ces deux derniers jours, tout semblait bien se passer. Le premier jour était juste une conversation, nous avons parlé pendant environ trois ou quatre heures.

« Et quand il est revenu aujourd’hui, je lui ai dit que je voulais juste faire un léger travail de pad avec lui juste pour lui montrer tout ce dont nous avons parlé. »

Shields a poursuivi: «Nous avons regardé quelques rounds de l’Usyk se battre ensemble et j’ai juste souligné certaines choses que je pensais qu’il aurait dû faire qu’il n’a pas faites.

«Nous avons eu une excellente conversation hier, aujourd’hui était encore plus grande. Il y a quelque chose que je lui ai montré qu’il a dit, ‘Mec, on ne m’a jamais appris à faire ça.’

Mark Robinson/Matchroom

Joshua a été bien battu par Usyk, mais va l’affronter à nouveau dans un match revanche

«Cela me surprend qu’un gars qui était champion du monde des poids lourds ne sache pas certaines choses.

« Comme il l’a dit, ‘la boxe européenne est différente de la boxe aux États-Unis.’ Il s’est rendu compte qu’il devait venir aux États-Unis pour obtenir quelque chose de différent.

Réfléchissant au combat contre Usyk, il a ajouté : « De toute évidence, ce n’était pas le bon plan de match, je lui ai dit qu’il ne se battait pas comme lui. Je pense qu’il est un bien meilleur combattant que ce qu’il a montré dans ce combat d’Usyk.

« J’ai regardé quelques tours avec lui, je lui ai parlé de certaines choses et il a dit : ‘Ouais mec, c’est ce que nous aurions dû faire, mais nous ne l’avons pas fait.’

« Je ne sais pas quel était leur plan de match, mais de toute évidence, ce n’était pas le bon et je suppose qu’il n’avait pas l’impression que c’était le bon, c’est pourquoi il voulait faire un changement. »

Dave Thompson/salle de match

McCracken a guidé AJ vers l’or olympique et les titres mondiaux professionnels, mais il semble que leur partenariat se termine

Lorsqu’on lui a demandé comment ils allaient aborder un match revanche avec Usyk ensemble, Shields a divulgué: «Je vais vous dire la première chose qu’il m’a dite quand il est venu ici.

« Il m’a dit : ‘Écoutez, je sais que les gens ne pensent pas que je suis un chien, je suis juste un pur boxeur. Écoute, je serai un chien dans ce prochain combat. Et ce sont ses mots.

« Il m’a dit: » Je vais être un chien dans ce combat, j’ai juste besoin que tu me montres comment être le meilleur chien que tu puisses m’apprendre à être. «

En ce qui concerne l’entraîneur en chef d’AJ, McCracken, Shields a déclaré que Joshua avait expliqué qu’il ne chercherait qu’à emmener l’un de ses entraîneurs actuels avec lui pour aller de l’avant – Angel Fernandez.

« Je lui ai parlé d’un autre gars qui est venu avec lui », a déclaré Shields.

« Il m’a expliqué qu’il voulait vraiment ce type là-bas, je lui ai dit que ce n’était pas un problème avec moi.

« Ange. Il m’a dit qu’il voulait qu’Angel soit avec lui et je lui ai dit : ‘Ouais, ce n’est pas un problème.' »