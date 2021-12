Anthony Joshua ciblé pour se venger par l’artiste à élimination directe 23-0 qui pèse plus que Tyson Fury et s’est déjà battu contre l’undercard de Saul ‘Canelo’ Alvarez

Anthony Joshua pourrait bientôt avoir les mains pleines avec Oleksandr Usyk en 2022, mais il y a un autre poids lourd monstrueux avec l’ambition de mettre la main sur lui.

La sensation invaincue des poids lourds chinois Zhang Zhilei vole dans sa carrière, enregistrant plus récemment un superbe KO au deuxième tour sur l’undercard Teofimo Lopez contre George Kambosos Jr le mois dernier.

Zhilei a arrêté Lewis en seulement deux rounds

Debout à 6 pieds 6 pouces et pesant 274 livres sur la balance, le joueur de 38 ans est passé à 23-0-1 avec le 18e KO de sa carrière professionnelle.

Craig Lewis n’a pas pu résister à la puissance de ses coups de poing après moins de six minutes sur le ring avec le natif du Henan et le combat a été dûment annulé.

Médaillé d’argent des poids super-lourds aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, Zhang a frappé Lewis avec deux mains droites gauches de sa position de gaucher et a eu le joueur de 37 ans sur la toile à deux reprises avant l’arrivée.

« Big Bang » est classé 13e par l’IBF et huitième par la WBO et a signé avec Matchroom Boxing d’Eddie Hearn, la même société de promotion que Joshua.

Le joueur de 38 ans a remporté l’argent aux Jeux olympiques de Pékin en 2008

Les deux mastodontes se sont rencontrés aux Jeux olympiques de Londres en 2012, avec « AJ » qui a reçu l’or après avoir remporté leur affrontement en quart de finale aux points.

Avant son combat sur l’undercard de Saul ‘Canelo’ Alvarez contre Anvni Yildirim en février, la superstar chinoise a exhorté Joshua à le combattre dans sa ville natale et à vendre une foule de capacité.

Rapporté par FightMag, Zhang a déclaré: «J’adorerais combattre AJ en Chine en raison de nos antécédents amateurs.

« Le lieu est là, le Nid d’oiseau en contient 100 000, donc nous avons tout.

Anthony Joshua a battu Zhilei en quarts de finale aux Jeux olympiques de 2012

« Pékin et Shanghai sont les plus grandes villes, très développées économiquement et la boxe en Chine se développe.

« Les fans de sport aiment la boxe, ils aiment AJ, donc si nous pouvons y arriver, ce serait énorme pour la boxe. »

Joshua devrait affronter Usyk en 2022 après avoir perdu une décision de points contre l’Ukrainien en septembre au stade Tottenham Hotspur.