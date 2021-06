Anthony Joshua dit qu’Oleksandr Usyk ne présente aucun danger pour lui car “il n’est rien que je n’aie jamais vu auparavant”

in

Anthony Joshua ne rencontrera peut-être pas Tyson Fury dans le but de devenir le champion incontesté des poids lourds en août, mais il reste déterminé à combattre The Gypsy King.

Les Britanniques étaient à l’origine destinés à se battre en Arabie saoudite, mais une fois que Deontay Wilder a obtenu son troisième rendez-vous avec Fury via le tribunal d’arbitrage, AJ a dû se tourner vers son mandataire WBO, Oleksandr Usyk.

Mark Robinson/Matchroom

Personne ne pourrait dire que Joshua prend des combats faciles s’il affronte Usyk

AJ affrontera l’ancien champion incontesté des cruiserweight le 18 ou le 25 septembre avec Wembley et le Tottenham Hotspur Stadium en tête.

L’actuel champion des poids lourds WBO, WBA, IBO et IBF voulait combattre Usyk plus tôt, mais il était persuadé de se préparer correctement pour l’Ukrainien.

“Je voulais partir comme August mais changement d’adversaire, style complètement différent, l’équipe a dit de repousser un peu, se préparer correctement”, a déclaré Joshua lors d’un entretien avec Sky Sports Boxing.

«C’est un combat que je dois gagner parce que j’étais à la destination finale sur cette route incontestée, mais maintenant nous avons un arrêt au stand que nous devons faire avec Usyk. Fin septembre, j’affronterai l’ancien champion du monde incontesté des cruiserweight.

AJ combattra Usyk sur le sol britannique

Lorsqu’on lui a demandé quels dangers Joshua voit face à Usyk, AJ a été optimiste avec sa réponse.

“Aucun”, a déclaré Joshua. « Je ne crains aucun d’eux. Il n’apporte rien que je n’aie jamais vu auparavant. Deux mains, deux jambes, un cerveau et un peu de cœur. C’est un bon combattant, je me lance un défi à l’entraînement. Alors oui, allons-y.

Malgré la confiance de Joshua, Usyk apporte beaucoup à la table. Il est l’un des cinq combattants à unifier une division entière à l’ère des quatre ceintures et il a retiré l’ami de Joshua, Tony Bellew.

Il a eu son premier test de combat chez les poids lourds l’année dernière et il a remporté une victoire par décision unanime sur Dereck Chisora, mais ce n’était pas un cas ouvert et fermé.

Mark Robinson/Matchroom

Usyk a battu Derek Chisora ​​lors de son premier test significatif chez les poids lourds

Usyk a eu du mal à maîtriser le plus gros homme au début du combat et Joshua est considérablement plus gros que Chisora.

Joshua a déjà commencé à se préparer pour Usyk et il a invité le jeune poids lourd irlandais Thomas Carty dans son camp, qui est similaire à Usyk et gaucher, comme l’Ukrainien.

Fury, l’homme que Joshua devait affronter cet été, affrontera Wilder à Las Vegas le 24 juillet.

S’il gagne et que Joshua bat Usyk quelques mois plus tard, le combat pour le titre incontesté pourrait être de retour, très probablement au début de 2022.

Avec ou sans les ceintures, cependant, Joshua dit qu’il doit finalement combattre Fury malgré tout.