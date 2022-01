Anthony Joshua donne une nouvelle interview en 2022 sur la défaite d’Oleksandr Usyk et les plans de revanche alors qu’il insiste sur le fait qu’il appartient toujours au sommet de la division des poids lourds aux côtés d’Usyk, Tyson Fury et Deontay Wilder

Anthony Joshua a insisté sur le fait qu’il appartenait toujours à l’élite des poids lourds, malgré sa défaite contre Oleksandr Usyk.

Donnant sa première interview de 2022, l’ancien champion du monde a réfléchi à sa défaite contre l’Ukrainien et a expliqué pourquoi il avait tenté de l’envoyer.

Mark Robinson/Matchroom

Joshua a été bien battu par Usyk, mais va l’affronter à nouveau dans un match revanche

Alors qu’il était actuellement à Dubaï, Joshua a déclaré à Sky: « J’appartiens à la grande scène, j’appartiens en tant que champion, j’appartiens aux noms de cette génération actuelle. Et vous verrez pourquoi.

« Si je ne me battais pas le meilleur, je n’aurais peut-être pas perdu.

«Je sais que les gens ont aussi de grandes attentes envers moi. Je pense que parfois c’est pourquoi ils sont choqués. Et j’ai aussi de grandes attentes envers moi-même.

« Quand j’ai perdu la première fois [to Andy Ruiz Jr], je n’ai jamais fait d’excuses, mais j’avais mes raisons et je savais que je les récupérerais.

. – .

La première défaite de Joshua est survenue contre Andy Ruiz Jr en 2019, mais AJ a remporté le match revanche six mois plus tard

« Mais celui-ci m’a fait mal parce que j’étais à 100%, pas de problème, tout était cool.

«Je suis allé là-bas et je viens de perdre contre le meilleur homme ce soir-là et ça fait mal.

« Mais cela m’a donné la motivation de me sortir de cette position où mentalement cela m’a tué.

« Et je me suis battu pour revenir et je vais me racheter. »

Mark Robinson/Matchroom

Usyk était le champion du monde incontesté des poids lourds WBA, WBC, IBF et WBO, et est maintenant le roi des poids lourds WBA, IBF et WBO

AJ a déclenché sa clause contractuelle pour un match revanche avec Usyk, qui devrait avoir lieu vers avril.

Il a poursuivi: « C’est la plus grande étape de ma carrière, me battre pour le championnat du monde des poids lourds.

«Usyk est venu de cruiserweight, grand combattant, combattant de 12 rounds.

«Je voulais boxer avec lui pendant 12 rounds et montrer – parce qu’il y avait toujours un stigmate que je ne peux pas boxer, je suis un grand bodybuilder rigide.

Mark Robinson/Matchroom

Joshua a échoué dans sa tentative d’envoi d’Usyk

« Alors j’ai dit : « D’accord, cool, laissez-moi pratiquer ma boxe ».

« J’ai essayé de pratiquer ma boxe avec Usyk. Il a gagné neuf manches, j’en ai gagné trois.

«Au prochain combat, je gagne quatre autres rounds – je gagne.

« Laissez-moi simplifier les choses et je reprendrai alors la route pour redevenir champion incontesté. »

Dave Thompson/salle de match

McCracken a guidé AJ vers l’or olympique et les titres mondiaux professionnels, mais il semble que leur partenariat pourrait prendre fin

On sait également que Joshua a recherché de nouveaux entraîneurs potentiels pour le match revanche, mais n’a pas encore pris de décision publique sur la façon dont il se préparera pour Usyk la deuxième fois.

Dans une interview séparée lors d’une sortie à Dubaï, AJ a déclaré : « Je suis un personnage fidèle. Je crois que la loyauté est importante.

« Je suis basé à Sheffield et j’ai eu une bonne discussion avec mon entraîneur et je veux essayer de nouvelles choses, je veux essayer un nouvel environnement.

« Peut-être que je peux faire un camp d’entraînement à Dubaï, peut-être que je peux faire un camp d’entraînement en Afrique, en Amérique – juste un nouvel environnement pour s’inspirer à nouveau et prendre d’assaut la division des poids lourds.

« C’est ce que me réserve 2022 – refonte, réorganisation, nouvel environnement et rester au sommet…

« Nouvel environnement, travailler avec de nouveaux entraîneurs et partir en guerre. C’est un état d’esprit guerrier.