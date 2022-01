Anthony Joshua et Tyson Fury ont averti que Canelo Alvarez « a un pouvoir de poids lourd » et « pourrait être un champion » – mais le Mexicain pense que son « corps le laisserait tomber »

Frank Sanchez pense que son compagnon d’écurie Saul « Canelo » Alvarez a une « puissance des poids lourds », ce qui signifie qu’il pourrait rivaliser avec Anthony Joshua ou Tyson Fury.

Sanchez, sensation cubaine invaincue, a enregistré sa 20e victoire en tant que professionnel avec une victoire confortable contre Christian Hammer en Floride le jour du Nouvel An.

Le Cubain 20-0 pense que Canelo a ce qu’il faut pour concourir chez les poids lourds

Sanchez a ses propres rêves de titre mondial des poids lourds pour 2022 et s’entraîne régulièrement avec la star livre pour livre Canelo sous l’œil vigilant de l’entraîneur Eddy Reynoso.

Cependant, le joueur de 29 ans originaire de Guantanamo pense que son plus illustre coéquipier pourrait bien y arriver avant lui.

La superstar mexicaine est prête à combattre le champion WBC cruiserweight Ilungu Makabu dans le but de devenir un champion du monde des cinq poids, mais Sanchez pense que son copain pourrait aller encore plus haut.

« Regardez, je me suis battu avec Canelo », a déclaré Sanchez DAZN. «Je peux vous dire avec la plus grande confiance que Canelo a une puissance de poids.

Ryan Hafey/PBC

Sanchez pense que Canelo a le pouvoir de rivaliser avec les poids lourds

«Il peut gérer le cruiserweight, et à mon avis, il pourrait être un champion des poids lourds s’il y réfléchissait.

« Canelo est un étalon absolu. Il est très sérieux et très respectueux à la fois avec moi et son éthique de travail.

« La plus grande leçon que j’ai apprise de lui est le fait que peu importe que vous vous entraîniez ou que vous soyez sur le ring, que vous deviez être sérieux dans votre métier, que vous deviez le suivre avec passion.

« C’est la principale chose que j’ai retirée du fait d’être avec Canelo, quelqu’un que j’apprécie beaucoup. »

Le champion des poids lourds WBC Fury est plus qu’un PIED plus grand que Canelo

Malgré la bénédiction de Sanchez, le champion incontesté des super-moyens a déjà admis des doutes sur sa capacité à atteindre les poids lourds étant donné qu’il mesure 5 pieds 8 pouces.

« Je pense qu’il y a un an, j’ai dit non à un passage au cruiserweight… et nous y sommes », a déclaré Alvarez.

« Donc je ne pense pas mais je ne sais pas avec certitude avec Eddy [Reynoso] parfois. Mais je ne pense pas. Mon corps ne permettrait pas que cela se produise.