Anthony Joshua et Tyson Fury se sont encerclés pendant plusieurs années et vont maintenant se rencontrer dans un super combat comme rien que la Grande-Bretagne n’a jamais vu auparavant.

Anthony Joshua et Tyson Fury se retrouveront cet été pour le championnat mondial incontesté des poids lourds WBA, WBC, IBF et WBO.

Le combat battra confortablement tous les records de ventes à la carte et de gains des combattants au Royaume-Uni, et se révélera être un événement différent de tout ce que le pays a jamais vu auparavant.

Joshua faisait partie de l’équipe GB en tant qu’amateur

Cependant, lorsque les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois pour une séance d’entraînement au Finchley Amateur Boxing Club en 2010, cela n’aurait pas pu sembler plus éloigné …

2010

Lorsque Fury et Joshua se sont rencontrés pour la première fois pour s’entraîner, Tyson était un jeune pro en développement, tandis qu’AJ était un amateur novice.

S’exprimant quelques semaines après la session, Fury a déclaré à BBC London à propos de Joshua: «Il est rouge, lui, il est très bon. Pour être honnête avec vous, je me suis dit: « Je vais juste y aller doucement car c’est un amateur et nous ne nous disputerons probablement plus si je deviens fou. »

«Il s’est précipité sur moi, il a lancé un un-deux et un crochet du gauche et j’ai glissé. J’ai pensé: « Il n’est pas si bon, je vais prendre mon temps. »

«Puis bash, il me donne un gros uppercut juste à la pointe du menton.

«Si j’avais eu un menton un peu faible comme David Price, j’aurais été assommé pendant un mois.

«Il est très, très bon et il n’est que jeune, 20 ans, faites attention à ce nom – Anthony Joshua – il est une perspective pour l’avenir.»

Getty Images En 2010, Fury a dit à AJ qu’il pourrait avoir sa Rolex s’il l’assommait en combat

2012

Deux ans plus tard, Joshua a prouvé cette prédiction en remportant l’or des super-poids lourds aux Jeux olympiques de Londres 2012.

Fury était encore loin devant lui en termes de progression de carrière, car il avait 20-0 en tant que pro et avait remporté les titres des poids lourds britanniques et du Commonwealth en battant Dereck Chisora ​​l’année précédente.

AJ a remporté l’or olympique

2015

Fury a finalement percé sur la scène mondiale en bouleversant Wladimir Klitschko par décision unanime dans un résultat époustouflant à Düsseldorf.

Il est devenu le champion unifié des poids lourds WBA, IBF et WBO et a été catapulté dans la célébrité du jour au lendemain, tandis que AJ l’a regardé chez lui au Royaume-Uni.

Un mois plus tard, Joshua a atteint le niveau du titre britannique et du Commonwealth lorsqu’il a éliminé Dillian Whyte pour aller 15-0 en tant que pro.

C’est à partir de ce moment qu’il était considéré comme le futur adversaire parfait pour un super combat britannique avec Fury.

Getty Images Fury a détrôné Klitschko en dépit d’être un énorme outsider

2016

La politique de boxe a vu Fury dépouillé de son titre IBF peu de temps après l’avoir remporté, ce qui a ouvert une opportunité pour AJ.

L’Américain peu connu Charles Martin a ramassé la ceinture vacante et a accepté de la défendre contre Joshua au Royaume-Uni.

Il a fallu trois ans à Fury pour passer du niveau britannique aux titres mondiaux, tandis que AJ l’a rattrapé massivement en faisant ce saut dans son tout prochain combat.

Le risque a parfaitement payé puisque Joshua KOd Martin en deux tours et, tout d’un coup, la Grande-Bretagne a eu deux champions du monde poids lourds en titre.

Cela n’a pas duré longtemps alors que la vie de Fury devenait incontrôlable.

Des problèmes de santé mentale et l’abus de boissons / drogues l’ont vu déclaré médicalement inapte au combat et son match revanche avec Wladimir Klitschko a été annulé en conséquence.

Un problème est également survenu avec l’UKAD (UK Anti-Doping), qui a inculpé Fury pour des niveaux élevés de nandrolone enregistrés lors d’un précédent test de dépistage de drogue.

Se référer à la légende Fury gonflé en poids

2017

Fury étant parti du sport, ses deux autres ceintures – la WBA et la WBO – ont été libérées et Klitschko a été laissé à la recherche d’un chemin pour redevenir champion.

Les choses sont toutes alignées alors que la WBA a sanctionné Joshua vs Klitschko pour leur ceinture vacante, ainsi que la couronne IBF d’AJ.

Dans un combat dramatique et historique devant 90 000 joueurs au stade de Wembley, Joshua a assommé Klitschko pour réclamer les deux ceintures.

Il a ensuite appelé Fury dans son entretien d’après-combat – la première fois que l’un d’eux avait directement appelé l’autre.

Malheureusement pour les fans qui voulaient voir le combat, Fury pesait environ 25 pierres (350 lb) à l’époque.

Getty Images – Getty La victoire de Joshua sur Klitschko est toujours comparée à celle de Fury

2018

Cependant, tout a changé l’année suivante, alors que Fury a commencé sur la piste de retour.

Il a résolu ses problèmes avec l’UKAD grâce à un accord de compromis qui lui a donné une interdiction antidatée, ce qui signifie qu’il était libre de revenir sur le ring.

Pendant ce temps, AJ a ramassé la ceinture WBO en battant Joseph Parker – il détenait maintenant les trois anciens titres de Fury.

Fury a commencé son retour avec deux combats décevants contre une opposition moindre.

À ce stade, Joshua visait la quatrième et dernière ceinture de poids lourds appartenant à Deontay Wilder.

Cependant, les négociations se sont transformées en une petite farce et le combat s’est effondré.

Sorti de nulle part, Fury a ensuite accepté de combattre Wilder à la place et a été malheureux de ne pas repartir avec le titre car le combat était un match nul controversé.

Getty Wilder a conservé le titre WBC lors de son match nul avec Fury pour la première fois

2019

Les meilleurs poids lourds se sont séparés l’année suivante, mais un accord a été conclu pour que Fury et Wilder se rencontrent à nouveau en 2020.

Ce fut un coup dur pour Joshua, qui a ensuite perdu contre Andy Ruiz Jr avant de venger cette défaite lors du match revanche.

Vers la fin de l’année, les deux hommes ont partagé une conversation FaceTime qui a été filmée dans le cadre d’un documentaire ITV.

Dans le clip, Joshua a demandé à Fury: « Quand nous battons-nous? »

Fury a ri et a répondu: «Quand nous battons-nous? Tenez-vous bien. »

AJ a correctement prédit: « Cela ressemble à 2021. »

Avant que Fury ne conclue: « Je t’ai seulement appelé pour te dire bonjour. »

Conversation FaceTime entre Tyson Fury et Anthony Joshua

2020

Fury a assommé Wilder de manière sensationnelle au début de 2020, ce qui signifie que lui et Joshua ont à nouveau régné en tant que champions des poids lourds, comme en 2016.

Cette fois cependant, il n’y avait pas d’autres détenteurs de ceintures et donc un combat entre eux pour le championnat incontesté est devenu inévitable.

Bien que la pandémie de coronavirus ait mis le sport à l’arrêt, elle n’a pas eu d’incidence sur les négociations pour une confrontation.

Pour la première fois, les représentants de Joshua et Fury ont entamé des pourparlers et ont convenu des conditions financières d’un accord de deux combats en 2021.

Les deux hommes se sont ensuite rencontrés en personne à Marbella et ont eu leur première conversation face à face en une décennie.

Fury a souhaité bonne chance à AJ dans son combat avec Kubrat Pulev, que le champion a remporté par KO pour terminer l’année.

Getty Images – Getty Fury a frappé Wilder deux fois et l’a arrêté au septième tour de leur match revanche

Anthony Joshua – Instagram Joshua et Fury se sont affrontés à Marbella en juillet

2021

Après la victoire de Joshua sur Pulev, les discussions se sont intensifiées pour finaliser un accord.

Ceci est maintenant terminé et Joshua vs Fury est officiellement prêt à avoir lieu pour le championnat mondial incontesté des poids lourds WBA, WBC, IBF et WBO.