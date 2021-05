Anthony Joshua figure dans les profils Sunday Times Rich List avec une valeur nette rapportée de 115 millions de livres sterling et il est clair qu’il suit les traces de son ami Floyd Mayweather.

Anthony Joshua est aujourd’hui l’une des plus grandes stars de la boxe, tout comme son ami Floyd Mayweather depuis 15 ans.

Le champion du monde unifié des poids lourds a vendu des arènes à travers le monde et a régulièrement rempli des stades chez lui au Royaume-Uni.

Mark Robinson / Salle de match

Mayweather a assisté à la victoire de Joshua sur Kubrat Pulev en décembre

En tant que tel, il a fait des millions dans sa carrière de 25 combats jusqu’à présent.

AJ n’a pas encore tout à fait fait partie de la liste riche du Sunday Times jonchée de milliardaires du pays, bien qu’il fasse partie des profils de la célébrité Rich List pour 2021.

Ils rapportent que Joshua a maintenant une valeur nette de 115 millions de livres sterling.

Cela ne représente que 8 millions de livres sterling par rapport à l’année dernière, car son seul combat au cours des 12 derniers mois a eu lieu contre Kubrat Pulev devant une foule limitée.

.

Joshua est le champion du monde des poids lourds WBA, IBF et WBO

La pandémie a gravement affecté la capacité de gain d’AJ, car il devait initialement boxer deux fois en 2020.

Son plan initial était d’affronter Pulev le 20 juin devant 60 000 spectateurs au Tottenham Hotspur Stadium.

Cependant, il a fini hors du ring jusqu’au 12 décembre, quand il a mis KO le Bulgare devant seulement 1000 à Wembley Arena.

Un spectateur intéressé au bord du ring était l’ami de Joshua, Floyd Mayweather – célèbre pour avoir gagné environ 1 milliard de dollars dans sa carrière de boxeur – qui lui a rendu visite dans le vestiaire et lui a donné des conseils après la victoire.

Ces gains pour AJ sont en net accord avec ses bénéfices de l’année précédente, au cours de laquelle il a boxé Andy Ruiz Jr deux fois et fait des dizaines de millions de concurrents à New York, aux États-Unis et à Diriyah, en Arabie saoudite.

Dave Thompson / Salle de match

Usyk était le champion incontesté des poids lourds et veut obtenir la même chose chez les poids lourds en battant Joshua

En 2021, Joshua prévoyait de rattraper le temps perdu en affrontant Tyson Fury deux fois dans deux méga combats incontestés.

Celles-ci valent chacune environ 100 millions de livres sterling pour les deux hommes.

Cependant, la victoire d’arbitrage de Deontay Wilder a saboté cela pour le moment, et Joshua devra donc probablement affronter le challenger obligatoire Oleksandr Usyk ensuite.

S’il gagne et que Fury bat à nouveau Wilder, leur méga combat qui rapporte de l’argent sera probablement remis en place pour la fin de 2021 ou le début de 2022.