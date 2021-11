Andy Lee a exhorté Anthony Joshua à former une « équipe vicieuse et dangereuse » avec Adam Booth pour le match revanche d’Oleksandr Usyk car c’est « un match fait au paradis ».

Le Britannique a renoncé à ses titres mondiaux en septembre et a une opportunité immédiate de les récupérer en 2022 contre le cérébral Ukrainien.

Joshua a été battu à plate couture par Usyk

On a beaucoup parlé des tactiques de Joshua dans la nuit, l’entraîneur Rob McCracken étant examiné de près pour le plan de match et ses instructions entre les tours.

Le joueur de 32 ans a publiquement courtisé des entraîneurs américains lors d’une visite aux États-Unis, bien que rien d’officiel n’ait été confirmé par le double champion du monde et son équipe en ce qui concerne sa situation avec McCracken.

Lee, qui a travaillé sous la direction du regretté Emanuel Steward au Kronk Gym de Detroit, pense qu’employer un entraîneur américain n’est en aucun cas une garantie de succès.

Au lieu de cela, l’ancien champion des poids moyens veut que Joshua regarde plus près de chez lui, en particulier Adam Booth – l’homme qui a guidé David Haye vers les titres cruiserweight et heavyweight.

Lee a travaillé avec Booth au cours des dernières étapes de sa carrière

« Je pense que Rob McCracken a encore un rôle énorme à jouer dans sa carrière », a déclaré Lee à talkSPORT. « Regardez simplement ce qu’il a fait pour l’équipe GB.

«Il a transformé l’équipe britannique de boxe d’une équipe d’Europe occidentale moyenne qui aurait évidemment le seul combattant spécial à tous les Jeux olympiques – Audley Harrison, Amir Khan – alors qu’aujourd’hui, ils remportent régulièrement des médailles.

« C’est donc évidemment un entraîneur expérimenté, mais je pense que passer en Amérique n’est parfois pas toujours la réponse.

« Je pense que, parce que Tyson l’a fait et a obtenu un excellent résultat, vous avez fait appel à Chisora ​​avec Buddy McGirt, Dillian Whyte a eu Harold Knight, [Joshua] Buatsi est avec Virgil Hunter et c’est rarement réussi.

SugarHill Steward a fait des merveilles avec Fury

« Le coaching de boxe, c’est une question de connaissance, mais c’est aussi une question de personnalité et si je pouvais faire une recommandation pour Anthony Joshua, si cela vaut quelque chose, je recommanderais Adam Booth.

« Je pense que c’est un match fait au paradis, il n’y a personne en Grande-Bretagne ou dans ce jeu en général, qui comprend ce qui est nécessaire pour apporter des améliorations significatives et évaluer un combattant, puis verbaliser et articuler comment et pourquoi vous devriez faire une certaine chose et pourquoi il sera efficace.

« Il n’y a pas de devinette avec Adam ; il n’y a pas de fumée et de miroirs, il n’y a pas de fumée dans le dos et vous en avez beaucoup en Amérique.

« Vous obtenez beaucoup de cela dans la boxe en général, il y a beaucoup d’escrocs. Adam Booth est pour moi le meilleur entraîneur d’Angleterre. « Je pense que lui et Anthony Joshua seraient un match très excitant. »

David Haye a remporté les titres mondiaux en cruiserweight et heavyweight avec Booth

Booth a également travaillé avec Lee au cours de sa carrière et, en plus de Haye, a formé George Groves, Danny Williams et Cathy Brown pour n’en nommer que quelques-uns.

Le Londonien du sud entraîne actuellement Josh Kelly et Mick Conlan et est reconnu comme l’un des entraîneurs les plus intelligents et les plus ingénieux du jeu.

Naturellement, son ancien élève peut parler de ses capacités et Lee pense que Joshua serait bien avisé de travailler seul avec Booth et Booth.

« Si je peux recommander Adam Booth, je peux ajouter une mise en garde à cela », a ajouté Lee. «Quand ils vont au gymnase, ce sont seulement eux qui entrent dans le gymnase.

Mick Conlan espère réaliser ses rêves de titre mondial

«Ils verrouillent la porte derrière eux, il n’y a personne avec des caméras, il n’y a pas d’hommes hype, il n’y a personne qui crie et hurle. Fermez la porte, allez au gymnase et travaillez.

« Et les résultats parleront d’eux-mêmes parce que je pense qu’Adam Booth est le meilleur entraîneur et que lui et Joshua feraient ensemble une équipe vicieuse et dangereuse. »