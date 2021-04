Anthony Joshua, Francis Ngannou, Kamaru Usman et Israel Adesanya ont mis l’Afrique sur la carte alors que le continent compte désormais de nombreux champions de boxe et de l’UFC

Immédiatement après l’incroyable combat pour le titre UFC des poids moyens d’Israël Adesanya avec Kelvin Gastelum, l’un des premiers combattants à jeter son poids derrière “ The Last Stylebender ” était Kamaru Usman.

Après avoir dominé Tyron Woodley en mars 2019 pour devenir le nouveau champion des poids welters, “ The Nigerian Nightmare ” était ravi d’être rejoint par son compatriote dans les rangs d’élite des rois de l’UFC.

Le Camerounais Francis Ngannou et le Nigérian Usman sont les rois des poids lourds et des poids welters

Avec son visage gonflé et sa bouche gonflée et grotesque, Adesanya a pu prononcer un anglais pidgin cassé et a parlé du rêve d’organiser un événement UFC en Afrique.

Mais d’abord, il avait des plans pour une tournée de victoire dans son Nigéria natal.

«Ils ont enlevé beaucoup d’or à l’Afrique», a déclaré Adesanya à Usman ce soir-là. «Il est temps de ramener l’or en Afrique.»

Ayant déménagé en Nouvelle-Zélande à l’âge de 11 ans, le retour d’Adesanya à Lagos le mois suivant a été une occasion joyeuse car il a visité son ancienne école primaire et s’est senti enrichi spirituellement.

L’ascension de Ngannou des mines de sable du Cameroun au champion des poids lourds de l’UFC est tout simplement époustouflante

Usman, qui est devenu le premier champion né en Afrique de l’histoire de l’UFC, n’est pas encore rentré dans son pays d’origine, mais souhaite amener l’UFC sur un continent qui continue de produire des champions incroyables.

«C’est ce que nous voulons tous faire», Usman, qui est le prochain en action contre Jorge Masvidal. «Nous voulons tous pouvoir revenir en arrière et toucher ces gens là-bas et leur faire savoir, hé, même si nous sommes ici, nous faisons de notre mieux pour redonner et porter notre drapeau au plus haut endroit possible. . »

L’Afrique a remporté un autre champion de l’UFC samedi soir lorsque Francis Ngannou a éliminé Stipe Miocic à l’UFC 260 pour remporter le titre des poids lourds, avec Usman dans son coin.

«La vie et le parcours de cet homme m’inspirent tellement plus chaque jour», a-t-il écrit sur Instagram. «Ce n’est que le début et j’ai hâte de voir les hauteurs que vous atteignez. Nous continuerons à écrire l’histoire ensemble mon frère.

Usman, le “ cauchemar nigérian ” souhaite aider tous les combattants originaires d’Afrique à l’UFC

Ce n’est pas comme si cette vague de domination africaine n’était pas annoncée; Adesanya a prédit l’avenir de l’UFC avant de devenir le champion du monde incontesté des poids moyens contre Robert Whittaker à l’UFC 243.

«De temps en temps, il y a toujours une légion d’une certaine partie du monde qui commence à faire une apparition dans le MMA», a-t-il averti.

«Je vous le dis, une fois que les Nigérians se seront retirés, une fois que nous commencerons à tirer des chiffres, ce sera fini pendant de nombreuses années dans le monde du MMA.»

Usman, qui a déménagé aux États-Unis à l’âge de huit ans, a expliqué pourquoi il ne devrait pas y avoir de surprise de voir la vague de domination africaine balayer l’UFC.

Israël Adesanya a annoncé la montée des champions d’Afrique en 2019

Il a déclaré à BBC Sport Africa: «C’est une chose que nous savons faire en tant qu’Africains, c’est se battre, pas seulement physiquement, mais pour tout ce que nous avons, nous devons gagner.

«Cela signifie énormément et je m’efforce, chaque fois qu’il y a un Africain, je m’efforce d’obtenir cette proximité et de créer ce lien et de leur faire savoir que vous avez une communauté de personnes autour de vous.

«Ensemble, nous pouvons rendre cette chose gigantesque sur notre continent.

“JE saigner Afrique donc s’il y a un combattant d’Afrique automatiquement, je suis dans leur équipe.

“ The Last Stylebender ” est originaire de Nouvelle-Zélande, mais n’a jamais oublié ses racines à Lagos

Cela a été parfaitement illustré samedi soir alors qu’il aidait Ngannou à venger sa défaite à l’UFC 220 contre Miocic où il a été intimidé par l’artiste martial mixte le plus complet.

En utilisant les connaissances de lutte d’Usman, “ The Predator ” a bourré un retrait de l’ancien champion dans le premier et pour beaucoup, l’écriture était sur le mur à ce moment-là.

Le champion des poids welters a résumé succinctement pourquoi les combattants africains sont si déterminés à réussir, Ngannou l’incarnant à travers son incroyable histoire de vie.

Des mines de sable du Cameroun, aux rues de Paris en sans-abri, en passant par le poids lourd le plus puissant potentiellement jamais vu dans l’UFC, Ngannou a fait un voyage qui pourrait bien être vu sur un scénario sur les bureaux des producteurs hollywoodiens.

Anthony Joshua a une carte de l’Afrique tatouée sur son épaule droite

Ce n’est pas seulement dans le monde du MMA que l’on peut voir l’excellence africaine; Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua porte un tatouage du continent sur son épaule droite sous le mot «Sagesse».

«J’ai appris plus sur l’histoire de ma famille et j’ai fini par me faire tatouer l’Afrique», a-t-il déclaré.

«C’était une belle combinaison d’avoir ‘Sagesse’ et votre héritage tatoués en dessous, donc ça s’est bien passé.

Le joueur de 31 ans peut retracer toute son histoire familiale à Sagamu au Nigeria, une ville tranquille du sud-ouest où la famille Joshua était célébrée bien avant qu’il ne devienne champion du monde unifié des poids lourds.

.

Robert Joshua a veillé à ce que son fils apprenne tout sur son héritage nigérian, de la cuisine à la culture

Son arrière-grand-père était un riche propriétaire foncier et commerçant, dont le fils est allé en Grande-Bretagne pour étudier et a rencontré une Irlandaise, avant de retourner au Nigéria pour avoir sept enfants.

L’un de ces enfants, Robert, est le père de «AJ» et son amour pour la culture nigériane est encore évident aujourd’hui.

En plus du tatouage, Joshua peut régulièrement être vu sur les réseaux sociaux en train de déguster des spécialités traditionnelles de son pays d’origine. En fait, il a même attribué son succès sur le ring à manger «de l’igname pilée, de l’eba et de l’égusi».

Pour son match revanche avec Andy Ruiz Jr, Joshua est entré sur le ring avec les tons doux de “ Water No Get Enemy ” de Fela Kuti qui résonnait dans l’air en Arabie saoudite cette nuit de décembre.

Et AJ a également été observé par Ngannou, qui parlait récemment de la douce science comme étant son premier amour.

“[A crossover] est dans le futur, c’est quelque part, définitivement. Je vais boxer; Je dois boxer dans ma carrière.

«Mon rêve principal a toujours été l’art noble et même si je me suis dévié vers le MMA, que j’adore, je dois encore accomplir quelque chose en boxe.

Ngannou est passé des rues de Paris à la gloire des poids lourds de l’UFC

L’afflux de champions africains dans le sport de combat signifie sûrement qu’un événement est dû, le président de l’UFC, Dana White, admettant que la popularité du MMA continue de croître sur le continent.

S’exprimant après l’arrivée de Gabriel Benitez au premier tour de Sodiq Yusuff à l’UFC 241, White a déclaré: «En fait, ce qui est fou – et la plupart des gens ne le savent peut-être pas – mais le sport est important en Afrique depuis un certain temps.

«Je veux dire, c’est pourquoi ces gars-là apparaissent, parce que nous avons eu un accord télévisé en Afrique pendant un certain temps et puis ils ont une autre organisation là-bas, EFC. [Extreme Fighting Championship], c’est assez populaire et fonctionne bien, et entre ces deux choses, cela a aidé à créer un marché là-bas, et c’est réel.

Avec trois fiers Africains détenant désormais de l’or à l’UFC, le marché est certainement là et le battage médiatique est définitivement justifié.