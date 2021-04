Anthony Joshua invite Floyd Mayweather et Wladimir Klitschko à l’aider à se préparer pour Tyson Fury alors que l’Arabie saoudite apparaît en tête de la confrontation d’août

Anthony Joshua a salué l’inclusion de Wladimir Klitschko et Floyd Mayweather Jr dans le cadre de ses préparatifs pour son combat pour le titre mondial des poids lourds avec Tyson Fury.

Le médaillé d’or olympique de 2012 est sur le point de défier «The Gypsy King» pour tous les titres des poids lourds cet été, l’Arabie saoudite apparemment en tête.

Floyd Mayweather fournira des conseils à Anthony Joshua avant son combat avec Tyson Fury

Le consensus parmi les fans et les experts est que Joshua est le boxeur le moins raffiné des deux, mais qu’il possède plus de puissance explosive et d’attributs athlétiques.

Fury est certainement un client délicat comme Klitschko peut en témoigner après leur combat de 2015, alors qu’il a prouvé qu’il avait le pouvoir de déranger n’importe qui dans la division lorsqu’il a arraché les titres mondiaux WBC et Ring Magazine à Deontay Wilder en février dernier.

Et Mayweather, qui est venu à Londres pour regarder Joshua battre Kubrat Pulev en décembre, a hâte de travailler à nouveau avec le Britannique.

«J’ai hâte de travailler avec Joshua très bientôt, nous parlons tout le temps», a déclaré Mayweather au Podcast de l’entrepreneur perturbateur.

Mayweather a regardé Joshua assommer Kubrat Pulev devant 1000 fans à Londres en décembre

«C’est un combat très intéressant. Anthony Joshua a beaucoup d’expérience et Tyson Fury a également beaucoup d’expérience, mais Anthony Joshua a perdu un combat [to Andy Ruiz Jr], cela l’a aidé à devenir plus fort.

«J’ai rencontré Tyson Fury à quelques reprises; c’est un gars formidable et très intéressant. Après le combat, j’aime le voir chanter… Je ne l’ai pas vu se battre souvent.

«Je l’ai vu se battre deux fois, contre Deontay Wilder, mais c’est un match très intrigant. Vous ne pouvez jamais dire ce qui va se passer dans le sport de la boxe. Les deux gars sont de grands concurrents.

Fury n’a jamais perdu en tant que professionnel, tandis que la seule défaite de Joshua contre Andy Ruiz Jr en 2019 a été vengée par une performance clinique.

La victoire de Joshua sur Klitschko est toujours comparée à celle de Fury

Le plus proche qu’il était venu vaincre avant cette nuit à New York était contre Klitschko, qui a laissé tomber le joueur de 31 ans pour la première fois de sa carrière lors de leur bataille épique à Wembley en 2017.

Et le natif de Watford serait plus qu’heureux d’accueillir l’Ukrainien et la superstar 50-0 dans son camp avant l’affrontement avec Fury, peut-être le combattant le plus énigmatique de cette génération.

Concernant les commentaires de Mayweather, AJ a dit Pep Talk Royaume-Uni: «C’est un grand homme. Pour avoir quelqu’un comme ça avec le cerveau de la boxe, vous devez être entouré de combattants en tant que boxeur.

«Les footballeurs doivent être entourés de footballeurs, les boxeurs doivent être entourés de boxeurs. Les lions restent près des lions, les lions ne traînent pas avec les moutons, n’est-ce pas? Les bons boxeurs doivent rester avec de meilleurs boxeurs pour aller mieux, alors je l’aurais certainement.

Klitschko a perdu ses titres mondiaux contre Fury en 2015

«J’aurais George Foreman, Evander Holyfield, Roberto Duran, Tommy Hearns, Sugar Ray Leonard. Mayweather, 100 pour cent. Et Wladimir Klitschko, il est toujours le bienvenu.

«Et c’est aussi une source d’inspiration pour les enfants de ce gymnase parce que ce gymnase est un gymnase amateur pour la communauté, alors oui, ce serait bien de les avoir ici.

«Mayweather est plus que bienvenu.»