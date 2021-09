Anthony Joshua jure de rejoindre une tribu amazonienne après avoir pris sa retraite de la boxe et promet que le combat de Tyson Fury aura lieu en Grande-Bretagne

Anthony Joshua a promis aux fans qu’il combattrait Tyson Fury en Grande-Bretagne, mais a admis que nous ne le reverrons plus jamais après la boxe.

Le champion du monde unifié des poids lourds revient à l’action samedi soir prochain contre Oleksandr Usyk au Tottenham Hotspur Stadium après 9 mois d’inactivité.

Mark Robinson/Matchroom

Joshua défendra ses titres des poids lourds contre Oleksandr Usyk le 25 septembre

Dans les mois qui ont suivi son arrêt de Kubrat Pulev en décembre dernier à Londres, les pourparlers avec l’équipe de Fury avaient apparemment abouti et il semblait qu’AJ allait enfin tenter de devenir le champion incontesté des poids lourds du monde.

Cependant, des querelles juridiques ont pris au piège l’accord et un combat proposé le 14 août en Arabie saoudite alors que Fury a reçu l’ordre de combattre Deontay Wilder pour la troisième fois.

Le «Gypsy King» craint que le combat ne se produise jamais maintenant, mais Joshua insiste sur le fait qu’il affrontera Fury pour définir son héritage.

“Nous étions censés nous battre maintenant et nous en parlons ici”, a déclaré Joshua au Daily Mail. « Mais cela arrivera. Je sais ce que les gens disent sur la politique de la boxe, mais je promets avant la fin de ma carrière que j’aurai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour combattre Tyson Fury.

Mikey Williams/Meilleur rang

Fury affrontera Wilder pour la troisième fois le 9 octobre

«Nous l’avons vu avec Floyd Mayweather et Manny Pacquiao (ne pas se battre jusqu’à ce qu’ils soient au-delà de leur apogée) mais c’était un combat de superstar. Me and Fury, ce sont des rues, deux guerriers, deux combattants qui viennent du système amateur au Royaume-Uni et ont pris le monde d’assaut.

« Nous allons le faire en Grande-Bretagne. Ne vous inquiétez pas de l’âge, de la politique de la boxe, ne vous inquiétez pas du dollar américain. Il s’agit d’un combat britannique au Royaume-Uni qui peut se produire à Wembley, Tottenham, l’O2, York Hall.

«Je le considère moins comme un méga-combat pour le monde et plus du point de vue que nous sommes des gars qui se sont rencontrés pour la première fois à Finchley ABC. C’est un combat de base. »

Il est rapporté que le combat proposé en Arabie saoudite aurait pu valoir plus de 150 millions de dollars (109,2 millions de livres sterling), un chiffre étonnant pour l’un des combats les plus demandés de l’histoire.

Dave Thompson/salle de match

Joshua a dépassé le challenger obligatoire de l’IBF Kubrat Pulev en décembre

Malgré son personnage de superstar, Joshua reste humble et ancré grâce à ses relations étroites avec sa famille et ses amis et sa volonté de déménager à Sheffield pendant 10 semaines pour des camps de combat.

Alors que ses multiples accords de parrainage et ses bourses de combat lucratives au fil des ans lui ont valu une valeur générationnelle, le joueur de 31 ans a un plan de retraite assez différent de la plupart.

“Quand j’aurai fini, je vais aller en Amazonie avec une tribu isolée et m’asseoir”, a-t-il ajouté. « Du venin de grenouille, manger des plantes, tout ça. Savez vous ce que c’est?

«Beaucoup d’entre nous, les combattants, sont entrés dans le jeu et avaient des aspirations, peut-être acheter une maison à leur mère, se sont battus avec des gars et la prochaine chose qu’ils sont coincés dans cette entreprise. C’est difficile.

PARI SPÉCIAL – OBTENEZ ANTHONY JOSHUA À 25/1 POUR BATTRE OLEKSANDR USYK OU 60-1 POUR GAGNER DANS LES TOURS 1-6

«Je n’aurais jamais pensé que je deviendrais en quelque sorte dans cette position. Cela vient avec la pression parce qu’honnêtement, je n’ai jamais aspiré à la célébrité ou à l’attention. Je me consacre juste au sport.

« Si je pouvais juste me concentrer sur le sport, je le ferais pendant longtemps. Mais c’est tout le reste qui l’accompagne qui a tendance à éloigner les gens. Ils disent que la gloire, la fortune et l’attention sont un cadeau, mais cela peut aussi être une malédiction.

“Comme je l’ai dit, si ce n’est que de la boxe, allons-y aussi longtemps que possible, mais tout ce qui va avec, c’est pourquoi certaines personnes veulent juste s’éloigner de ce monde quand tout est fini, et revenir à leur entrée d’origine.