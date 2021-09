Anthony Joshua lance un avertissement aux rivaux Tyson Fury et Deontay Wilder et prévoit de «faire tomber la confiance» d’Oleksandr Usyk lors du prochain combat

Anthony Joshua a visé ses rivaux Deontay Wilder et Tyson Fury en insistant sur le fait que « parler est tout aussi important que la boxe de nos jours ».

Le champion du monde unifié des poids lourds revient sur le ring pour la première fois depuis décembre lorsqu’il affronte Oleksandr Usyk au Tottenham Hotspur Stadium samedi.

Mark Robinson Matchroom Boxe

Joshua veut “faire tomber la confiance” d’Oleksandr Usyk sur le terrain de Tottenham

Le gaucher ukrainien est le concurrent obligatoire de la WBO après son vaste succès chez les cruiserweight, où il a dominé et est devenu champion du monde incontesté.

Cependant, le monde de la boxe avait espéré que Fury affronterait Joshua pour la couronne incontestée plus tôt cet été.

Bien que les pourparlers aient progressé au stade avancé d’un lieu et d’une date confirmée, le combat n’a jamais eu lieu car le «Gypsy King» a reçu l’ordre de combattre Wilder pour la troisième fois – un combat qui aura lieu le mois prochain.

Bien qu’il y ait 60 000 fans présents ce week-end et qu’Uysk – lui-même médaillé d’or en 2012 – ne soit pas en reste, Joshua pense que les plus grands combats n’ont pas encore eu lieu à cette époque.

Mark Robinson Photographie/Matchroom

Uysk a atterri à Londres pour son titre mondial des poids lourds

“Je me posais des questions sur l’héritage et où en était la boxe il y a des années – dans les années 50 et tout ça – et la différence est que beaucoup de ces gars se sont réellement battus”, a-t-il déclaré à l’Evening Standard.

« C’est ce qui les rendait formidables. De nos jours, c’est qui parle le plus et qui suscite le plus d’intérêt en parlant.

«C’est une autre ère de la boxe. Parler est tout aussi important que la boxe de nos jours.

En plus d’expédier une pléthore de partenaires d’entraînement gauchers, Joshua s’est considérablement réduit pour le combat et a apaisé les craintes que son physique plus mince ne lui coûte cher.

“L’avantage physique est une chose, mais cela ne fait pas de l’homme le plus grand du monde le champion du monde des poids lourds”, a-t-il ajouté.

«En boxe, vous devez battre la confiance de votre adversaire. C’est de la boxe poids lourds et je suis le champion poids lourd du monde.

“Je ne joue pas à des jeux, je suis ici pour gagner.”