Anthony Joshua – Olek Usyk : programme, TV et comment regarder la cérémonie de pesée

Cela dépend du combat, la date avec l’échelle est plus ou moins intéressante. Dans le cas de Joshua vs Usyk, le rendez-vous est d’un grand intérêt. Quelle différence y aura-t-il entre les deux ? C’est le doute que nous allons lever à ce moment-là.

Calendrier : À quelle heure est la cérémonie de pesée pour Anthony Joshua contre Olek Usyk ?

La différence de taille entre Anthony Joshua et Olek Usyk est flagrante. Malgré cela, en kilos, c’est peut-être moins qu’on ne l’imaginait. L’Ukrainien a fait un excellent travail dans le gymnase et semble plus fort. Combien de? est la question que nous devons savoir. La pesée de la soirée Joshua vs Usyk aura lieu à Londres ce vendredi 24 septembre à partir de 13h00 (heure locale).

États Unis: 08h00 (HE) / 05h00 (PT).

Télévision : Comment regarder la pesée Anthony Joshua contre Olek Usyk en direct à la télévision ?

Salle d’allumettes est le promoteur qui assure la logistique de cet événement. Pour cette raison, ce seront eux qui offriront la cérémonie de pesée ce vendredi. Ils le feront gratuitement via leurs réseaux sociaux. Twitter, Facebook et YouTube seront les plateformes qu’ils utiliseront pour que personne ne le manque.