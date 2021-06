Anthony Joshua rédige un partenaire d’entraînement poids lourd qui « imite naturellement Oleksandr Usyk », ce qui a été qualifié d’« avantage tactique »

in

Anthony Joshua fait les ajustements dans son camp pour se préparer à Oleksandr Usyk.

Le champion WBO, WBA, IBF et IBO devrait affronter l’Ukrainien au Tottenham Hotspur Stadium le 18 ou le 25 septembre, selon Eddie Hearn lorsqu’il s’est entretenu avec talkSPORT.

AJ combattra Usyk sur le sol britannique

AJ a fait appel au poids lourd irlandais Thomas Carty pour l’aider dans ses préparatifs et non seulement s’il est d’une taille similaire et construit à celui d’Usyk, mais il est aussi un gaucher.

Ceux-ci sont rares dans la division des poids lourds et bien que Carty ne fasse que la transition vers le jeu professionnel après une carrière amateur réussie, le joueur de 25 ans est susceptible de devenir un élément essentiel du camp de Joshua.

Carty a décrit à Sky Sports ce que c’était que de s’entraîner avec AJ jusqu’à présent.

« Aucun ego du tout. Le sparring n’est que du sparring. Il n’y a pas de libertés prises.

Carty est le plan d’AJ pour battre Usyk

« Personne ne m’a rien demandé de particulier. Je suis gaucher et je suis léger sur mes pieds, j’utilise beaucoup de mouvement, donc j’émule naturellement Usyk.

« On sent l’intensité de l’entraînement. Tout le monde est là pour travailler. Vous pouvez sentir l’ambiance et l’atmosphère.

Joshua a coupé une figure frustrée avec l’effondrement de son combat pour le titre incontesté contre Tyson Fury et doit maintenant porter son attention sur un obligatoire WBO très dangereux à Usyk.

Le manager de Carty dit qu’il sera un grand nom à l’avenir et obtient la bonne idée de Joshua

Se préparer pour un champion incontesté des cruiserweight et une star livre pour livre n’est pas une mince affaire, alors comment Joshua a-t-il été au camp?

“AJ est un gentleman”, a ajouté Carty. « C’est un mec normal, rien de fou. C’est le champion des poids lourds mais ce n’est qu’un mec moyen. Un gars vraiment sympa.

« J’ai les mêmes objectifs. Le fer aiguise le fer.

Être un gaucher est souvent célébré comme un avantage majeur en boxe, mais Carty pense que tout dépend de la façon dont il est utilisé.

Carty est là pour s’assurer que Joshua est prêt pour Usyk et ne fait pas dérailler dans sa tentative d’unifier la division

« C’est un avantage tactique, mais seulement s’il est utilisé correctement. Je n’ai pas de bras ou de jambe supplémentaire. Mais je vois les avantages.

“Tant de gars orthodoxes n’ont boxé que des combattants orthodoxes.

«Ça me permet de me démarquer. Je suis un jeune poids lourd irlandais, gaucher, il n’y en a pas d’autres !

Il n’y a aucun doute sur la raison pour laquelle Joshua a emmené Carty dans le camp avec lui. L’entraîneur et manager de Carty, Paschal Collins, voit la situation à l’avantage de son combattant.

L’utilisation de Carty a été qualifiée d’« avantage tactique » dans la préparation de Joshua

« La plupart des boxeurs n’aiment pas combattre les gauchers. Si vous avez 100 boxeurs dans le gymnase, peut-être que l’un sera un gaucher.

«Dans la division des poids lourds, à part Usyk qui passe du cruiserweight, il y a Luis Ortiz. Autre que ça?

“C’est un avantage en tant que poids lourd d’être gaucher.”

Carty a déjà participé à des camps avec Lawrence Okolie et Derek Chisora, mais c’est la première fois qu’il travaille avec Joshua.