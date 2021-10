Anthony Joshua répond à l’offre de Tyson Fury de le former pour le match revanche d’Oleksandr Usyk alors qu’il dit que « Gypsy King » est le bienvenu dans son gymnase

Anthony Joshua a dit à Tyson Fury qu’il était plus que bienvenu pour visiter son gymnase et lui donner des conseils avant son match revanche avec Oleksandr Usyk l’année prochaine.

AJ a été détrôné par l’Ukrainien le mois dernier, mais a depuis activé sa clause contractuelle pour forcer un deuxième combat.

Mark Robinson/Matchroom

AJ a été bien battu par Usyk en septembre

Il a également passé les deux dernières semaines en Amérique à chercher de nouveaux entraîneurs potentiels pour changer son équipe.

Dans une interview surprenante, Fury a jeté son propre chapeau dans ce ring.

Le ‘Gypsy King’ a déclaré à FOX Sports Australia: « Je pense que si j’entraînais Anthony Joshua pour le combat avec Usyk, alors il gagnerait définitivement le combat.

«Je lui propose mes services – pour que je le forme pour son match revanche. Et je vous garantis qu’il gagnerait.

« Je le ferais se battre comme un grand homme. »

Frank Micelotta/FOX

Fury est le champion des poids lourds WBC et Ring Magazine

En réponse, Joshua a maintenant déclaré à iFL TV: « Ouais, mon cher, s’il ne prend pas d’argent pour cela. Je ne sais pas s’il veut un livre ou deux.

« Il est plus que bienvenu pour franchir la porte.

« Vous savez, il peut même s’entraîner avec moi aussi.

« J’ai besoin d’un entraîneur qui l’a vécu, qui l’a respiré, donc ce sera parfait.

« Ce serait le moyen le plus simple de le faire monter sur le ring, je vais installer une caméra.

« Eddie [Hearn] sera là avec quelques caméras l’exécutant sur Facebook ou YouTube.

AJ a rendu visite à quatre entraîneurs basés aux États-Unis

Il a poursuivi: «Tyson peut certainement venir me regarder m’entraîner, à 100%.

« Le combat n’est pas un combat, alors il peut certainement entrer.

« Il est plus que bienvenu pour entrer au gymnase et me donner quelques conseils.

« Je ne le combattrai pas ensuite de toute façon, donc il n’a pas à s’inquiéter. »