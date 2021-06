Anthony Joshua riposte à Deontay Wilder, insiste sur le fait qu’il n’est «pas de niveau élite» et l’avertit de «regarder ce qu’il dit» car il donne également son avis sur la trilogie Tyson Fury

in

Anthony Joshua a riposté contre Deontay Wilder après que l’Américain l’a accusé d’avoir mis en place des “excuses” pour éviter un futur combat incontesté.

L’ancien champion WBC a insisté sur le fait qu’il allait récupérer sa ceinture de Tyson Fury le 24 juillet et veut qu’AJ soit tout aussi désireux de lui faire face qu’il veut affronter le “Gypsy King”.

. – .

AJ est le champion des poids lourds WBA, IBF et WBO

Joshua a répondu à Sky: «Je ne sais pas quelles excuses il pense que je fais, je suis un combattant du retour en arrière, vérifiez le curriculum vitae, je les ai tous rencontrés.

«Je vais les combattre tous, Wilder n’est qu’un autre dans l’ordre hiérarchique, pas de problème.

« Je ne sais pas de quelles excuses il parle.

« Parler ne coûte pas cher, c’est la chose la moins chère à acheter sur Terre.

«Je suis un combattant de niveau élite, je ne fais pas partie de ces boîtes de tomates qu’il a assommées.

“Il ferait mieux de regarder ce qu’il dit et de vérifier la réalité parce que le jour venu pour moi et lui, je sais ce que je suis capable de faire.”

Mikey Williams/Meilleur rang

Fury et Wilder se retrouvent le 24 juillet

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Wilder pourrait perdre son statut de niveau élite s’il était à nouveau battu par Fury, AJ a répondu : « Ce n’est pas un combattant de niveau élite.

«Il ne l’est pas, ce n’est pas un combattant de niveau élite à mon avis.

«Il est bon, ce sont des poids lourds, alors ils savent toujours qu’un coup de poing peut changer le cours d’un combat.

«Mais je n’ai jamais, jamais vu dans la division des poids lourds un combattant partir en guerre avec une seule arme dans son arsenal – qui est sa main droite.

« Quand tu arrives au plus haut niveau, crois-moi, ça ne dure plus, ça ne marche pas.

“Comme nous l’avons vu maintenant, il lutte au plus haut niveau et nous sommes beaucoup plus nombreux à attendre cette occasion de lui botter le cul.

“Donc, il va se battre quand il viendra combattre des gens comme moi et d’autres poids lourds.”

Mark Robinson/Matchroom

Joshua est heureux d’affronter l’un ou l’autre homme

Concernant qui il veut sortir victorieux lorsque Fury et Wilder se rencontreront à nouveau, Joshua a conclu : « Si je suis honnête, cela ne me dérange pas.

“Fureur? Plus sauvage ? Apportez-les tous les deux. Je ne prends pas parti.

« Ce sont tous les deux mes ennemis et je veux les tuer tous les deux avec la même énergie.

“Bonne chance à tous les deux, quel que soit le gagnant, je les verrai bientôt.”