Anthony Joshua salué par Wladimir Klitschko qui a fustigé “l’imbécile” Tyson Fury et “honteux” David Haye lorsqu’il a parlé des stars britanniques des poids lourds après leurs combats

Wladimir Klitschko, l’ancien rival du ring d’Anthony Joshua et Tyson Fury, restera sans aucun doute dans les mémoires comme l’un des grands champions poids lourds de la boxe moderne.

Aux côtés de son frère Vitali, l’Ukrainien a passé une décennie à dominer la division la plus célèbre du sport.

.

Les frères Klitschko détenaient à eux deux tous les grands titres mondiaux des poids lourds

Au cours de sa carrière, il n’a combattu que trois adversaires britanniques et il semble qu’un seul d’entre eux ait gagné son respect…

David Haye

Lorsque Klitschko a rencontré Haye lors de leur unification, le combat était déjà attendu depuis longtemps.

Les deux hommes devaient se rencontrer pour la première fois en 2009, mais une blessure au dos du Britannique a entraîné l’annulation du combat.

Ils se sont finalement affrontés en 2011 et, malgré tous les discours trash de Haye, Klitschko est devenu un gagnant confortable par décision unanime.

Klitschko a déclaré dans son interview immédiate après le combat : « Cela aurait été génial de mettre KO David Haye.

. – .

Klitschko avait Haye au sol, mais n’a pas obtenu le KO

“J’aurais aimé pouvoir le prouver [that I was better] avec un KO de David Haye.

«Je ne suis toujours pas d’accord avec son comportement avant le combat, c’est définitivement honteux pour les fans de boxe et le sport de la boxe, la façon dont l’homme s’est comporté.

«Les combattants précédents que j’ai combattus, ils essaient dans les premiers tours et ils sont très prudents après, c’est exactement ce que David Haye a fait.

« Il les a tous critiqués, mais il s’est retrouvé dans la même situation qu’eux tous et il avait en fait peur de se battre. »

. – .

Il a contrôlé le combat et a gagné avec des scores de 118 à 108, 117 à 109, 116 à 110

Avant que le combat ne soit reporté pour la première fois en 2009, Haye est apparu lors d’une conférence de presse portant un T-shirt qui le représentait tenant les deux têtes coupées des frères Klitschko.

Cela est resté dans la mémoire de Wladimir pendant deux ans et signifiait qu’il était ennuyé de ne pas être arrivé à KO Haye.

Klitschko a ajouté lors de sa conférence de presse d’après-combat: “Il m’a vraiment p *** avec son t-shirt pour être honnête avec vous.

« C’était vraiment en dessous de la ligne de ceinture et ce n’était pas cool. Je ne suis pas content de ne pas l’avoir fait [get a] Assommer.”

. – .

Les railleries d’avant-combat de Haye ne se sont pas bien passées

Pour mettre fin au presseur d’après-combat, Haye a grimpé sur la table et a montré aux journalistes son petit orteil cassé – qu’il a cité comme la raison de sa performance médiocre.

Klitschko a déclaré à Sky dans une interview quelques jours plus tard : « C’est une excuse. L’homme a déjà été contrôlé par le commissaire médical et il était clair et prêt à se battre.

« Si vous êtes sur le ring, il n’y a pas d’excuses. C’est ce qu’on appelle un mauvais perdant.

« J’ai prévenu David Haye : ‘Ne fais pas ça. S’il t’arrive quelque chose, tais-toi et ne dis rien parce que ça va te revenir.’ »

. – .

Haye a montré son petit orteil cassé, qui ne s’est pas bien passé non plus

Tyson Fureur

Quatre ans après l’échec de Haye, Fury a réussi à détrôner Klitschko.

Ayant mérité sa place de challenger obligatoire, le Britannique s’est rendu à Düsseldorf et a choqué le monde de la boxe en devançant le champion pour remporter ses titres.

Klitschko a déclaré lors de sa conférence de presse d’après-combat: “Aujourd’hui n’était pas une bonne nuit pour moi.

« J’aimerais qu’il y ait plus de coups propres que je puisse atterrir, je ne pouvais pas trouver la bonne distance pour atterrir les coups.

«Tyson était rapide avec ses mains, ses mouvements corporels et ses mouvements de tête – je ne pouvais pas décrocher les bons coups.

“Je le félicite ce soir, il a gagné le combat.”

.

Fury a déconcerté Klitschko avec son style compliqué

Cependant, son attitude envers Fury a changé à la suite des divers commentaires controversés du Britannique après le combat.

Lorsqu’ils se sont à nouveau rencontrés lors de la conférence de presse pour leur revanche, Klitschko a déclaré : « J’avais hâte d’avoir un [new] champion qui représente le sport d’une certaine manière, dans le bon sens.

«Et aussi moi-même que je peux admirer et dire:« Vous savez quoi? Il fait un excellent travail, je suis d’accord avec ça.

« Je ne suis pas d’accord avec ça. Ce qui sort de la bouche de Fury, c’est qu’il a fait beaucoup de déclarations irrespectueuses.

« Par exemple que tous les homosexuels et pédophiles appartiennent au même endroit. Toutes les femmes ont leur place dans la cuisine et sur leur dos.

.

Fury a gagné par décision unanime avec des scores de 116-111, 115-112, 115-112

“C’est donc essentiellement là qu’il voit Elton John et la reine.

“A ceux qui disent et pensent la même chose là-bas, et à toi Fury, je veux dire – F *** off.”

Il a ajouté dans une interview ultérieure: «Je me bats contre un gars qui ne peut pas se taire sur certaines choses.

« J’ai été choqué par ses déclarations sur les femmes, la communauté gay, et quand il s’est adressé au peuple juif, il avait l’air d’Hitler.

« L’homme est un imbécile. Sérieusement. Vous ne pouvez pas tout mettre ensemble pour représenter le sport de la boxe. C’est un champion imbécile.

. – .

Fury a irrité Klitschko lors de la préparation et leur revanche n’a jamais eu lieu

Leur rivalité s’est aggravée lorsque Fury s’est retiré du match revanche à deux reprises alors que sa vie devenait incontrôlable.

En conséquence, le deuxième combat n’a jamais eu lieu et le couple partage de l’amertume l’un envers l’autre à ce jour.

En octobre dernier, en réponse à un tweet de WBC, Fury a déclaré à propos du frère de Wladimir, Vitali : “J’aurais adoré lui botter le cul aussi.”

En conséquence, Klitschko a riposté: «Fans, malheureusement, il semble que Tyson Fury abuse à nouveau de substances.

« L’histoire montre qu’il va au fond des choses avec des déclarations irrationnelles, sexistes, raciales. La vérité est Klitschko et le coup de pied au cul est un fantasme pour lui.

“Klitschko et courir, courir ou esquiver le match revanche est plus précis.

“Dis juste non, mon pote.”

. – .

Le couple est toujours ennemi cinq ans plus tard

Anthony Josué

Avec Fury hors de vue, AJ a remporté le titre IBF des poids lourds et a ensuite cherché à poursuivre ses autres ceintures vacantes.

La WBA a accepté de sanctionner un combat entre Joshua et Klitschko pour leur couronne.

Le 29 avril 2017 sera une date à jamais gravée dans les mémoires des fans de boxe britannique alors que le stade de Wembley était rempli de 90 000 spectateurs pour assister à une bataille historique.

AJ a terrassé Klitschko au cinquième tour avant que l’Ukrainien ne lui rende la pareille au sixième tour.

Ils se sont battus jusqu’au onzième tour lorsque Joshua a martelé un uppercut monstrueux qui a fait basculer le combat en sa faveur. Il a fait tomber Klitschko deux fois de plus et l’a arrêté sur ses pieds pour remporter une victoire spectaculaire.

.

Joshua et Klitschko se sont rencontrés à Wembley

Klitschko a déclaré dans son interview immédiate après le combat: «Le meilleur homme a gagné ce soir et c’est un événement incroyable pour la boxe.

“Deux messieurs se sont battus, Anthony était meilleur que moi aujourd’hui.

«C’est vraiment triste de ne pas y être parvenu, j’avais l’intention de le faire, ça n’a pas fonctionné.

« Mais tout le respect pour Anthony, félicitations. Il s’est relevé, il a riposté et il a remporté les titres.

Joshua a abattu Klitschko avant d’être lui-même presque KOd

.

L’uppercut d’AJ lui a valu le combat

Klitschko a ensuite ajouté lors de sa conférence de presse d’après-combat : « AJ a fait du bon travail.

« Il essayait, il était concentré et même s’il tombait, il se levait et revenait…

“Je pensais qu’il ne se lèverait pas, il a réussi à se lever, respect…

“Je pense qu’il est vulnérable, c’est peut-être quelque chose sur lequel il devra travailler, mais il est un champion unifié aujourd’hui et vous devez le respecter.”

.

Klitschko a téléphoné à AJ pour lui donner des conseils avant son combat contre Kubrat Pulev

Bien qu’il y ait une clause de revanche dans le contrat, Klitschko a décidé de prendre sa retraite après le match.

Il a déclaré à la BBC un an après leur combat : « Vous savez de quoi je suis fier à la fin de ma carrière ? J’ai fini ma carrière debout.

“Plus important encore, je savais que je passais le flambeau à l’homme le plus jeune, le meilleur et le plus fort.”

Même maintenant, la paire est en bons termes et Klitschko a déclaré à The National au début de 2020 : « Joshua est un athlète supérieur, un grand combattant, un champion olympique.

« Plus important encore, c’est un gars formidable, qui porte parfaitement le flambeau de cette image de champion des poids lourds.

« Je suis fier de l’appeler comme un ami, même si nous étions [combatants]. Et je pense et je souhaite que finalement Joshua va unifier toutes les ceintures. C’est le plan final.

Maintenant, AJ doit affronter Oleksandr Usyk samedi soir.