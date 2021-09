Anthony Joshua signe un nouveau contrat unique « CAREER-LONG » avec Eddie Hearn, prolongeant l’accord promotionnel jusqu’à sa retraite de la boxe

Anthony Joshua a signé un nouvel accord promotionnel tout au long de sa carrière avec Eddie Hearn, qui le gardera avec Matchroom jusqu’à sa retraite de la boxe.

Le champion du monde unifié des poids lourds est devenu professionnel avec Hearn en 2013 et restera en partenariat avec lui et son entreprise pour le reste de sa carrière, commençant contre Oleksandr Usyk ce samedi.

Mark Robinson/Matchroom

AJ restera avec Hearn jusqu’à sa retraite

Un tel accord est, en vérité, inouï et en dit long sur la relation établie entre AJ et Hearn.

“Nous avons construit de bonnes fondations au fil des ans et j’apprécie Matchroom – l’entreprise, l’équipe, l’entreprise familiale”, a déclaré Joshua.

«C’est un peu ce qui m’a attiré vers vous les gars aussi, l’intégrité que les Hearns ont en matière de boxe et d’affaires.

«Je me suis senti à l’aise pendant mes années en tant que boxeur et j’ai toujours pensé que les affaires en dehors du sport sont plus difficiles que les combats réels en raison de l’histoire et de certains des problèmes que certains combattants ont eus.

« Donc, être avec Matchroom Sport a été une bénédiction pour moi, ma famille et mon équipe.

Mark Robinson/Matchroom

Joshua est le champion des poids lourds WBA, IBF et WBO

« En dehors de cela, ce que Matchroom Sport a fait est de créer un environnement pour les fans de boxe.

« Les spectacles que nous avons réussi à présenter ont été phénoménaux. Quand je sors pour me battre, je regarde autour de moi et je me dis « Mec, c’est incroyable ».

« De là où nous avons commencé, jusqu’au milieu du voyage, les fondations que nous avons créées sont phénoménales et j’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve.

« À mon humble avis, quel meilleur endroit que Matchroom Boxing ?

«J’ai entendu dire que ma signature était une propriété chaude. Je suis heureux où je suis. Une poignée de main est assez bonne pour moi, mais la signature le solidifie et je suis heureux où se trouve ma signature.

Mark Robinson/Matchroom

Joshua a mis un stylo sur du papier

“Quand AJ et moi nous sommes rencontrés au siège de Matchroom il y a 8 ans, nous avions une vision et un rêve que nous partagions ensemble”, a déclaré Hearn.

« Il y a quelque chose d’assez spécial à partager un voyage ensemble depuis les débuts professionnels jusqu’au jour où les gants sont raccrochés, mais cela demande une énorme confiance et une loyauté indéfectible.

« Au cours de ces 8 années, AJ a été le visage de la boxe britannique, inspirant une nouvelle génération et un public au sport que nous aimons.

« Il s’agit du quatrième et dernier accord promotionnel que nous signons ensemble, et je suis honoré qu’AJ ait confirmé son avenir avec Matchroom.

“Tout comme nous l’avons fait depuis les débuts, moi-même et la grande équipe de Matchroom continuerons à travailler sans relâche pour Anthony dans les nombreux chapitres qui restent.

«Je tiens également à remercier Frank Smith et toute l’équipe de Matchroom ainsi que Freddie Cunningham et 258 avec qui nous avons eu un partenariat transparent.

“Voici une soirée incroyable ce samedi et bien d’autres à savourer.”

