Anthony Joshua souhaite la bienvenue à Floyd Mayweather avant le combat contre Tyson Fury et invite Wladimir Klitschko à le rejoindre à l’entraînement

Anthony Joshua a déclaré à Floyd Mayweather qu’il serait “ plus que bienvenu ” de le rejoindre dans le gymnase pendant ses préparatifs pour le combat contre Tyson Fury.

La confrontation incontestée des poids lourds d’AJ avec Fury devrait être annoncée la semaine prochaine, un accord sur un site en Arabie saoudite étant en cours de finalisation.

Mark Robinson / Salle de match

Mayweather a assisté à la victoire de Joshua sur Kubrat Pulev en décembre

Interrogé sur l’affrontement le mois dernier, Mayweather a déclaré au podcast Disruptive Entrepreneur: «J’ai hâte de travailler avec Joshua très bientôt, nous parlons tout le temps.

«C’est un combat très intéressant. Anthony Joshua a beaucoup d’expérience et Tyson Fury a également beaucoup d’expérience, mais Anthony Joshua a perdu un combat [to Andy Ruiz Jr], cela l’a aidé à devenir plus fort.

«J’ai rencontré Tyson Fury à quelques reprises; c’est un gars formidable et très intéressant. Après le combat, j’aime le voir chanter… Je ne l’ai pas vu se battre souvent.

«Je l’ai vu se battre deux fois, contre Deontay Wilder, mais c’est un match très intrigant. Vous ne pouvez jamais dire ce qui va se passer dans le sport de la boxe. Les deux gars sont de grands concurrents.

AJ célébré avec Mayweather après KOing Pulev

Concernant les commentaires de Mayweather, AJ a maintenant déclaré à Pep Talk UK: «C’est un homme formidable.

«Pour avoir quelqu’un comme ça avec le cerveau de la boxe, vous devez être entouré de combattants en tant que boxeur.

«Les footballeurs doivent être entourés de footballeurs, les boxeurs doivent être entourés de boxeurs.

«Les lions restent près des lions, les lions ne traînent pas avec les moutons, n’est-ce pas?

«Les bons boxeurs doivent rester avec de meilleurs boxeurs pour aller mieux, donc je l’aurais certainement.

Fury et Mayweather se sont également rencontrés précédemment

«J’aurais George Foreman, Evander Holyfield, Roberto Duran, Tommy Hearns, Sugar Ray Leonard.

«Mayweather, à 100%. Et Wladimir Klitschko, il est toujours le bienvenu.

«Et c’est aussi une source d’inspiration pour les enfants de ce gymnase parce que ce gymnase est un gymnase amateur pour la communauté, alors oui, ce serait bien de les avoir ici.

«Mayweather est plus que bienvenu.»

Fury, quant à lui, a passé du temps à Las Vegas avec l’homme qui a battu Joshua de manière dramatique en 2019.

Lui et Ruiz ont tous deux assisté à un événement caritatif où ils ont raconté des histoires de leurs triomphes de titre.