Anthony Joshua traîne avec Canelo Alvarez alors qu’il visite le gymnase d’Eddy Reynoso au milieu des spéculations sur un éventuel changement d’entraîneur pour le match revanche d’Oleksandr Usyk

Anthony Joshua a visité deux gymnases américains notables ces derniers jours et a été vu traîner avec Canelo Alvarez au milieu de rumeurs selon lesquelles il pourrait changer d’entraîneur pour le match revanche d’Oleksandr Usyk.

AJ est actuellement en Amérique après sa défaite contre l’Ukrainien à la fin du mois dernier.

Mark Robinson/Matchroom

Joshua a été bien battu par Usyk, mais va l’affronter à nouveau dans un match revanche

Le Britannique a été déjoué par Usyk et battu via une décision claire et unanime, bien qu’il ait depuis activé sa clause contractuelle pour forcer un match revanche immédiat.

À la fin du combat, beaucoup ont remis en question son approche tactique alors qu’il tentait d’outboxer le plus petit génie technique, plutôt que d’utiliser ses avantages en termes de taille et de force.

Des questions ont également été posées à son équipe de formation – dirigée par Rob McCracken – et les spéculations ont par la suite été nombreuses sur les changements potentiels.

Pour l’instant, rien d’officiel n’a confirmé qu’un changement pourrait être effectué.

Lorsque AJ a perdu contre Andy Ruiz Jr en 2019, il y avait des rumeurs similaires, mais il a soutenu McCracken et a choisi d’ajouter des entraîneurs supplémentaires Angel Fernandez et Joby Clayton à son équipe à la place.

Dave Thompson/salle de match

McCracken a guidé AJ vers l’or olympique et les titres mondiaux professionnels

Ensemble, ils ont remporté le match revanche en sortant complètement Ruiz Jr.

Cette équipe a également conduit Joshua à la victoire sur Kubrat Pulev, mais n’a eu aucune réponse pour Usyk.

Tout d’abord, plus tôt cette semaine, AJ a publié des Snapchats se montrant en train de rendre visite à Joshua Buatsi dans le gymnase de Virgil Hunter à Hayward, en Californie.

Buatsi est géré par Joshua et le couple est un ami proche.

Il a également mis en place un Snapchat montrant le médaillé d’or olympique des super-lourds de 2016, Tony Yoka dans le gymnase, qui s’entraîne également avec Hunter.

GETTY

Virgil Hunter a déjà formé Andre Ward et Amir Khan

Samedi, une autre image intéressante est apparue alors qu’AJ publiait un Snapchat de lui-même portant une casquette «No Boxing No Life» – la marque de Canelo Alvarez et Eddy Reynoso.

Plus tard dans la journée, les frères boxeurs Ronald et Rashidi Ellis ont publié des photos sur Instagram confirmant que Joshua était dans le gymnase de Reynoso à San Diego, en Californie.

Et dimanche soir, une vidéo est apparue montrant Joshua traînant avec le roi livre pour livre Canelo avant son affrontement incontesté avec Caleb Plant le 6 novembre.

Interrogé sur les rumeurs selon lesquelles AJ aurait changé d’entraîneur plus tôt dans la semaine, Hearn n’a rien donné, mais n’a rien exclu non plus.

Résidente – Instagram

AJ riait et plaisantait tout en essayant apparemment d’apprendre l’espagnol dans le clip

Joshua n’a pas mis de photos de lui avec Hunter ou Reynoso et il n’y a jusqu’à présent rien d’officiel sur l’imminence d’un changement d’entraîneur, mais sa présence dans leurs gymnases a fait sourciller.

Il a déclaré à Boxing Social: « Je pense que ce que AJ voudra faire, c’est analyser pourquoi il a joué comme ça.

« Oui, les tactiques n’étaient pas bonnes, il a sous-performé, mais pourquoi ?

«Il est difficile de dire simplement:« Il n’a pas bien compris la tactique et il a sous-performé », car parlons également de l’éclat d’Usyk.

« Mais AJ examinera toujours sa préparation et verra comment il peut s’améliorer.

« Si cela change les choses, cherche à faire venir des gens, ou quoi qu’il ait à faire, il le fera. »