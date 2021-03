Anthony Joshua tweete à propos du combat de Campbell Hatton alors que le fils de Ricky Hatton fait ses débuts professionnels sur la sous-carte Dillian Whyte vs Alexander Povetkin portant des gants et un short Man City

Anthony Joshua a tweeté un message de soutien au fils de Ricky Hatton, Campbell Hatton, avant ses débuts professionnels samedi soir.

Le joueur de 19 ans devrait débuter sa campagne en super-poids plume contre Jesus Ruiz (0-10).

Dave Thompson / Salle de match

Campbell se fait les mains pour ses débuts

Le combat se déroulera sur la sous-carte du match revanche de Dillian Whyte avec Alexander Povetkin à Gibraltar.

Campbell a signé pour devenir professionnel avec Eddie Hearn et a enrôlé la société 258 MGT de Joshua comme direction.

Il est également lié à l’agence de communication d’AJ, SoapBox London.

Joshua a tweeté tôt samedi soir: «Je crois que vous allez gagner le combat. Croyez en vous. »

Campbell est entraîné par son oncle Matthew Hatton, un ancien challenger pour le titre mondial.

Il recevra également de nombreux conseils de son père Ricky, qui a quitté le sport en tant que champion du monde à deux poids et mégastar de Manchester.

En signant avec 258MGT, Campbell a déclaré: «Je suis extrêmement heureux de rejoindre 258 Management et SoapBox pour ma carrière professionnelle.

«Mon père a fait un travail brillant en me guidant jusqu’à présent et je continuerai à lui demander conseil et à travailler au gymnase avec mon oncle Matthew. Je ne peux pas attendre la première cloche.

Mark Robinson / Salle de match

Le rôle officiel de Joshua est de « conseiller des athlètes » au 258 MGT et Campbell est promu par Eddie Hearn

Ricky a ajouté: «Le rêve de Campbell est de ramener un autre titre mondial de boxe à Manchester.

«Le rêve est évidemment entre les mains de Campbell et, en fin de compte, c’est lui, mais avec le temps, c’est ce qu’il fera.

«En tant que son manager et son père, mon travail consiste à obtenir la meilleure équipe possible derrière lui pour lui donner la meilleure chance possible.

«C’est ce que nous avons fait et avoir 258 Management et SoapBox à bord est la dernière pièce du puzzle. Je suis absolument ravi.

Dave Thompson / Salle de match

Hatton a une tenue Man City pour sa promenade sur le ring…

Dave Thompson / Salle de match

… Et porte des gants Man City

Le directeur général de 258 Management Freddie Cunningham a déclaré: «Nous sommes ravis d’accueillir Campbell dans l’écurie 258.

«Nous avons l’œil sur lui depuis un moment maintenant, et c’est un honneur de guider ce grand nom de la boxe à travers les rangs professionnels.

«Nous croyons totalement à ce que Campbell peut accomplir à la fois sur le ring et hors du ring et nous sommes impatients de commencer.»

258 MGT guident également les carrières de Lawrence Okolie et Joshua Buatsi.