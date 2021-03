Anthony Joshua tweete sur le combat de Campbell Hatton alors que le fils de Ricky a remporté ses débuts professionnels avec des gants et des shorts Man City

Anthony Joshua a tweeté un message de soutien au fils de Ricky Hatton, Campbell, avant ses débuts professionnels samedi soir.

Le joueur de 20 ans a commencé sa campagne en super-poids plume contre Jesus Ruiz (0-10) avec une victoire sur le revers du match revanche de Dillian Whyte avec Alexander Povetkin à Gibraltar.

Dave Thompson / Salle de match

Campbell se fait les mains pour ses débuts

Campbell est devenu professionnel avec Eddie Hearn et a enrôlé la société 258 MGT de Joshua comme direction.

Il est également lié à l’agence de communication d’AJ, SoapBox London.

Et Joshua a publiquement soutenu le jeune Hatton dans un tweet tôt samedi soir. «Je crois que vous allez gagner le combat. Croyez en vous », a-t-il écrit.

Ricky a ajouté: «Le rêve de Campbell est de ramener un autre titre mondial de boxe à Manchester.

«Le rêve est évidemment entre les mains de Campbell et, en fin de compte, c’est lui, mais avec le temps, c’est ce qu’il fera.

«En tant que son manager et son père, mon travail consiste à obtenir la meilleure équipe possible derrière lui pour lui donner la meilleure chance possible.

«C’est ce que nous avons fait et avoir 258 Management et SoapBox à bord est la dernière pièce du puzzle. Je suis absolument ravi.

Sa victoire de samedi a été remarquable pour les méchants crochets gauches au corps qu’il a jeté, une fois une photo préférée de Ricky.

«Je n’ai pas boxé de mon mieux. Je peux faire mieux », a-t-il déclaré par la suite. «Les nerfs m’ont touché. Je vais aller mieux, la prochaine fois.

«J’ai toujours boxé [with a pro style]. La ténacité est différente. J’ai été surpris de sa durabilité.

En plus des hochements de tête à Manchester City lors de sa promenade sur le ring – comme son père -, il y avait aussi des hochements de tête à Oasis et il a même reçu les félicitations de Liam Gallagher.

Félicitations à l’ouragan Hatton LG x – Liam Gallagher (@liamentgallagher) 27 mars 2021

Dave Thompson / Salle de match

Hatton avait une tenue Man City pour sa promenade sur le ring…

Dave Thompson / Salle de match

… Et porte des gants Man City

Hatton a gagné lors de ses débuts professionnels en comparaison avec son père