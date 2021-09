Anthony Joshua vs Olek Usyk: horaire, télévision et où regarder le combat en direct en ligne aujourd’hui

Vint le jour. Anthony Joshua exposera ses trois couronnes poids lourds contre Olek Usyk. Un combat qui n’allait pas avoir lieu pour le moment, mais qui après Joshua vs Fury est tombé au premier plan.

Heure et date : A quelle heure commence la soirée Anthony Joshua vs Olek Usyk ?

Deux champions olympiques à Londres 2012 s’affrontent. Joshua était super poids lourd et Usyk lourd. Déjà en professionnel, l’Ukrainien a unifié le cruiserweight et se hisse désormais à la plus haute division de la boxe louée. La soirée Joshua vs Usyk a lieu le samedi 25 septembre au stade Tottenham Hotspur à partir de 18h00 (heure locale). Starfight ne devrait pas avoir lieu avant 22h00 (heure locale).

Espagne: 19: 00/23: 00 heures.États Unis: 13 : 00/17 : 00 heures (HAE) / 10 : 00/14 : 00 heures (PDT).Mexique: 12: 00/16: 00 heures.La Colombie: 12: 00/16: 00 heures.Le Chili: 14h00/18h00.Argentine: 14h00/18h00.Pérou: 12: 00/16: 00 heures.

Télévision : Sur quelle chaîne regarder Anthony Joshua vs Olek Usyk ?

DAZN C’est la télévision qui produit la soirée et qui la proposera dans tous les pays où elle est présente, dont l’Espagne, les États-Unis, l’Argentine, la Colombie, le Chili, le Pérou et le Mexique.

Internet : Comment suivre le live Anthony Joshua vs Olek Usyk ?

Dans AS, vous pourrez également suivre en direct la soirée qui se clôturera par le combat entre Anthony Joshua et Olek Usyk pour les Coupes du monde WBA, IBF et WBO des poids lourds. Avec nous, vous aurez la meilleure minute par minute, les images les plus importantes de l’événement et les déclarations des protagonistes, ainsi que la chronique dès la fin de l’événement.