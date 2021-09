Anthony Joshua vs Olek Usyk : taille, statistiques, titres, honneurs, records et KO

in

La boxe s’arrête ce samedi. Anthony Joshua et Olek Usyk se rencontreront au stade de Tottenham devant plus de 60 000 fans. Deux champions olympiques et du monde se rencontrent. C’est une épreuve pour nous deux. Le battage médiatique est à son apogée.

Anthony Josué : 24-1, 22 KO

Anthony Joshua est l’actuel champion du monde des poids lourds WBA, IBF et WBO. AJ a réalisé sa première Coupe du monde en avril 2016. Depuis lors (dix combats), tous ses combats ont été pour des titres en jeu. De plus, en 2019, il a perdu ses couronnes contre Andy Ruiz. Ces titres ont été récupérés des mois plus tard. Dans le domaine amateur, Joshua est devenu champion olympique (super-lourd) à Londres 2012.

nom: Anthony Oluwafemi Olaseni JoshuaNaissance: Watford (Angleterre).Pourcentage de victoire par KO: 88%.Combats pour le titre mondial : 10 (neuf victoires et une défaite)Dernier combat: 12 décembre 2020. Il a battu Kubrat Pulev, candidat officiel de l’IBF, par KO au neuvième tour.

Olek Usyk : 18-0, 13 KO

Usyk a le même CV que Joshua. Il a été champion olympique à Londres 2012 (poids lourds) et a également été champion du monde dans le domaine professionnel. Olek a une chose que Joshua n’a pas, c’est qu’il a réussi à unifier un peso (croiseur). Sa victoire lors de la première saison de la World Boxing Super Series a été son grand saut vers la gloire.

nom: Oleksandr Oleksandrovych UsykNaissance: Shypyntsi (Ukraine)Pourcentage de victoire par KO: 72,22%.Combats pour le titre mondial: 6 (six victoires)Dernier combat: 31 octobre 2020. Gagné par décision unanime à Dereck Chisora.