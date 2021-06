Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk aura lieu au Tottenham Hotspur Stadium le 25 septembre, confirme Eddie Hearn

in

Anthony Joshua affrontera Oleksandr Usyk au stade de Tottenham Hotspur le 25 septembre, a confirmé Eddie Hearn.

Le champion du monde des poids lourds WBA, WBO et IBF et son équipe avaient passé des mois à négocier un combat pour le titre des poids lourds incontesté avec Tyson Fury.

Usyk et Joshua s’affronteront à Londres dans trois mois

Cependant, des complications juridiques ont fait échouer cette confrontation entièrement britannique et Fury combattra à la place Deontay Wilder pour la troisième fois.

Joshua a donc été contraint de rechercher un autre adversaire et a accepté les conditions pour affronter le challenger obligatoire de la WBO, Usyk.

Hearn a déclaré sur Instagram en direct: “Annonce Joshua vs Usyk, je ne veux pas dire deux semaines car vous en avez marre que je dise cela.

“Le 25 septembre est la date.”

Le stade de Tottenham, qui a coûté plus d’un milliard de livres sterling, accueillera le prochain combat d’AJ

Ce sera un combat intrigant, mais Joshua et les fans de boxe à travers le Royaume-Uni sont dégoûtés de ne pas voir un combat de « Bataille d’Angleterre » contre Fury.

Au lieu de cela, Fury affrontera Wilder le 24 juillet. Le Gypsy King est sorti victorieux avec un KO complet du Bronze Bomber lors de son match revanche en février 2020.

Sur la façon dont il pense que Fury vs Wilder 3 se déroulera, Joshua a déclaré à talkSPORT: «Ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas.

«Mais Fury a remporté le dernier, donc je vais avec Fury parce que vous n’êtes aussi bon que votre dernière performance.

“Bonne chance à eux deux.”