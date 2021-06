Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk date: heure de début au Royaume-Uni, undercard et dernières nouvelles sur le choc des poids lourds

in

Anthony Joshua devrait affronter Oleksandr Usyk après la suspension de son combat incontesté avec Tyson Fury.

Joshua devait rencontrer Fury pour unir les titres des poids lourds cet été, mais le Gypsy King a reçu l’ordre de se retirer et d’affronter Deontay Wilder dans leur affrontement de trilogie à la place.

Anthony Joshua devrait affronter Oleksandr Usyk en septembre

AJ a maintenant dû trouver un nouvel adversaire et se prépare à affronter le dangereux challenger obligatoire WBO Usyk plus tard cette année.

“The Cat” est invaincu lors de ses 18 combats professionnels à ce jour et a battu Derek Chisora ​​en octobre dernier.

L’Ukrainien posera un test extrêmement difficile pour Joshua qui doit gagner pour garder ses espoirs de revendiquer toutes les ceintures des poids lourds en vie.

Voici ce que nous savons sur le combat intrigant jusqu’à présent…

Joshua contre Usyk : date et heure

Aucune date officielle n’a encore été fixée pour cela, mais les deux poids lourds devraient s’y atteler en septembre.

Un lieu n’a pas encore été annoncé, mais le combat devrait se dérouler au Tottenham Hotspur Stadium d’une capacité de 62 000 personnes.

Joshua devait affronter Pulev sur le nouveau terrain de Tottenham en juin dernier, mais ce combat a dû être transféré à la Wembley Arena en décembre en raison de la pandémie de COVID-19.

Si Londres doit être la ville hôte de l’affrontement, les fans britanniques peuvent s’attendre à ce que l’événement principal commence vers 22h30.

Tous les détails confirmés sur le combat devraient être communiqués avant la fin du mois.

AJ KOd Kubrat Pulev la dernière fois Joshua contre Usyk: Undercard

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Anthony Joshua (c) contre Oleksandr Usyk – Pour les titres poids lourds WBA (Super), IBF, WBO et IBOJoshua v Usyk : Qu’est-ce qui a été dit ?

Le promoteur d’Anthony Joshua, Eddie Hearn: «Usyk est un combattant de haut niveau livre pour livre, et il est le champion incontesté des cruiserweight, et AJ se bat continuellement contre ces gars pour qu’il reçoive une lettre lui disant” Vous devez le faire “.

«Et à un moment donné, avec la façon dont il se sent en ce moment, et la façon dont je me sens en ce moment, vous ne voulez pas qu’on vous dise quoi faire.

“Nous comprenons [the sanctioning body] responsabilités. [Joshua] veut se battre pour le championnat du monde incontesté, et c’est malheureusement une obligation d’être champion.

« Pour être honnête, on a l’impression que nous devons toujours faire plaisir à quelqu’un ou à quelque chose et cela vient généralement des instances dirigeantes.

« Si vous regardez la série de combats que Joshua a eu depuis Wladimir Klitschko. Il a reçu l’ordre de combattre un droit obligatoire après cela, c’était [Kubrat] Pulev. Il a accepté ce combat, puis Pulev s’est retiré avec une semaine à faire et il a boxé [Carlos] Takam. C’était son mandataire.

« Dans son combat suivant, il a combattu Joseph Parker dans un combat d’unification.

«Dans le combat qui a suivi, on lui a dit qu’il devait affronter un WBO obligatoire contre Aleksandr Povetkin, un Povetkin assez excellent, soit dit en passant, à l’époque. Et après cela, il a eu un volontaire [defence]. Qui avait-il comme bénévole ? Andy Ruiz. Il perd contre lui.

«Il combat à nouveau Andy Ruiz, puis on lui dit maintenant que vous avez un autre mandataire. C’est Kubrat Pulev. D’ACCORD. Vous combattez Kubrat Pulev.

“Maintenant, vous essayez de faire le combat incontesté et maintenant on vous dit que vous avez un autre obligatoire, c’est Oleksandr Usyk.”

Joshua v Fury a été suspendu pour le moment Joshua v Usyk: Tale of the tape

Anthony Joshua – Oleksandr Usyk

Nationalité : Britannique – Ukrainienne

Âge : 31 – 34 ans

Hauteur : 6 pi 6 – 6 pi 3

Position : Orthodoxe – Gaucher

Portée : 82 pouces – 78 pouces

Bilan : 24-1-0 – 18-0-0

KO : 22 – 13

Rondes : 112 – 144

Débuts : 05/10/2013 – 11/09/2013