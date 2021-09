Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk: le cerveau olympique derrière le Britannique et le fils de la légende ukrainienne dans le coin opposé

in

La scène est prête pour la confrontation pour le titre des poids lourds entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk au Tottenham Hotspur Stadium.

AJ devait rencontrer Tyson Fury pour unir les titres des poids lourds cet été, mais le «Gypsy King» a reçu l’ordre de se retirer et d’affronter Deontay Wilder dans un affrontement de trilogie à la place.

Ian Walton/salle de match

Joshua et Usyk sont prêts à en découdre

Joshua doit maintenant dépasser le challenger obligatoire de la WBO Usyk – qui est invaincu lors de ses 18 combats professionnels à ce jour.

Usyk posera un test extrêmement difficile pour le Britannique qui doit gagner pour garder ses espoirs de revendiquer toutes les ceintures des poids lourds en vie.

Cela promet d’être un combat passionnant sous les lumières à Londres et voici tout ce que vous devez savoir sur les deux hommes avant la confrontation des monstres…

Les premières années

Usyk est né à Simferopol, dans l’oblast de Crimée, en RSS d’Ukraine en janvier 1987 et, incidemment, partage un anniversaire avec la légende Muhammad Ali.

Deux ans et demi plus tard, en octobre 1989, Joshua est né à Watford.

Bien qu’anglais de naissance, AJ est d’ascendance nigériane, sa mère étant nigériane, tandis que son père est d’origine nigériane et irlandaise.

Les deux hommes étaient tous deux des footballeurs talentueux à l’adolescence – Usyk jouait même au football de l’académie de l’ancien champion de Premier League ukrainien SC Tavriya Simferopol avant de passer à la boxe.

Rex

AJ et Usyk se rencontreront sur le ring samedi Carrières amateurs

La star de Southpaw, Usyk, a dominé en tant qu’amateur – remportant l’or européen tout en enregistrant 335 victoires et seulement 15 défaites.

Pendant ce temps, Joshua était un débutant relativement tardif en boxe à l’âge de 18 ans, mais il affichait toujours un impressionnant record de 33 victoires avec seulement deux défaites.

Fait intéressant, Usyk était dans la foule pour la dernière défaite d’AJ en tant qu’amateur où le Britannique a perdu par un seul point contre le boxeur local Magomedrasul Majidov aux Championnats du monde amateur 2011 en Azerbaïdjan.

Usyk avait également participé au tournoi, remportant l’or dans la division des poids lourds tandis que Joshua a remporté l’argent dans les super-lourds.

Un an plus tard, ils ont tous deux remporté l’or olympique à Londres 2012, avec AJ victorieux chez les super-lourds alors qu’Usyk continuait sa domination des poids lourds.

AJ a remporté l’or chez les super-lourds à Londres 2012

GETTY

Usyk a également remporté l’or aux rangs des professionnels des Jeux olympiques de Londres

Après sa superbe performance aux Jeux olympiques, Joshua est devenu pro un an plus tard et a fait ses débuts contre Emanuele Leo le 5 octobre 2013.

Il a remporté ce combat au premier tour, puis a remporté 13 autres victoires directes avant que son premier triomphe significatif ne survienne contre Dillian Whyte.

AJ est ensuite allé à l’expédition de Charles Martin dans les cinq minutes pour remporter le titre IBF avant de ne faire qu’une bouchée de Dominic Breazeale et Eric Molina.

La victoire décisive de Joshua contre Wladimir Klitschko est venue ensuite, ajoutant les ceintures WBA et IBO à sa collection en avril 2017.

Il a ensuite défendu contre Carlos Takam et Alexander Povetkin, de part et d’autre de la conquête du titre WBO de Joseph Parker, avant de subir sa première défaite professionnelle contre Andy Ruiz Jr.

Pourtant, six mois après ses humbles débuts américains, Joshua a vengé cette défaite avec une masterclass de boxe lorsque les deux se sont à nouveau rencontrés en Arabie saoudite.

Il a mis ses titres en jeu pour la première fois depuis qu’il est devenu double champion en 2020 lorsqu’il a affronté Kubrat Pulev.

. – .

Joshua a arrêté Klitschko pour consolider son statut de roi des poids lourds

De la même manière, Usyk est également devenu professionnel plus d’un an après sa médaille d’or olympique et a rejoint la division cruiserweight pour KO Felipe Romeo.

Après quatre victoires successives pour l’Ukrainien en l’espace d’un an, il a battu Daniel Bruwer pour le titre intérimaire WBO Inter-Continental cruiserweight.

Il a ensuite remporté le titre mondial WBO des cruiserweight en battant Krzysztof Glowacki avant d’unifier la catégorie de poids cinq combats plus tard.

Usyk – qui est invaincu lors de ses 18 combats professionnels à ce jour – a pris la retraite de Tony Bellew en 2018 avant de passer au poids lourd l’année suivante.

Il a terminé Chazz Witherspoon en sept rondes lors de ses débuts dans la division 200+ lb avant de battre Derek Chisora ​​en octobre dernier.

Ce ne sera que son troisième combat poids lourd en tant que pro.

Mark Robinson/Matchroom

Usyk a battu Chisora ​​aux points malgré le poids, la taille et la portée de près de trois pierres

Joshua est arrivé relativement léger par rapport à ses normes lors de la pesée pour le combat avec Usyk, faisant pencher la balance à 240 livres (17e 2 livres).

Le joueur de 31 ans, qui se bat dans une position orthodoxe, mesure 6 pieds 6 pouces (198 cm) et a une portée de 82 pouces (208 cm).

Usyk, quant à lui, était plus léger qu’une pierre mais pesait toujours le plus lourd en carrière de 221,25 lb (15e 11 lb 4 oz).

Le joueur de 34 ans, qui se bat en position gaucher, mesure 6 pieds 3 pouces (191 cm) et a une portée de 78 pouces (198 cm).

Pesée du titre mondial d’Anthony Joshua

1) contre Martin – 244 lb

2) contre Breazeale – 243lbs

3) contre Molina – 249lbs

4) contre Klitschko – 250 lb

5) contre Takam – 254 livres

6) contre Parker – 242 lb

7) contre Povetkin – 246,3 lb

8) contre Ruiz I – 247.8lbs

9) contre Ruiz II – 237lbs

10) contre Pulev – 240,8 lb

11) contre Usyk – 240lbs

Les poids lourds d’Oleksandr Usyk

1) contre Witherspoon – 215 lb

2) contre Chisora ​​– 217.25lbs

3) contre Josué – 221,25 livres

Camps

Joshua a repêché des combattants amateurs – le Croate Marko Milun et l’Allemand Viktor Jurk – en s’entraînant pour le préparer au style élégant d’Usyk.

L’entraîneur en chef d’AJ est Rob McCracken, qu’il connaît depuis qu’il a rejoint le programme GB Boxing en 2010, qui a également entraîné Carl Froch.

À la tête de la boxe Team GB depuis 2012, McCracken a organisé l’ascension de la Grande-Bretagne en tant que puissance de la boxe aux Jeux olympiques.

Usyk, quant à lui, a rejoint Anatoly Lomachenko à l’entraînement.

Anatoly, qui évite les feux de la rampe, était entraîneur de l’équipe olympique ukrainienne pour les médailles d’or de son fils Vasyl Lomachenko en 2008 et 2012.

Lomachenko Jr est l’un des plus grands combattants ukrainiens et une légende de la boxe.

Instagram @Usykaa

Lomachenko Sr (deuxième à gauche) travaille à nouveau avec Usyk avant le combat Comment suivre le combat

Le Tottenham Hotspur Stadium accueillera le combat pour le titre des poids lourds ce week-end le samedi 25 septembre, avec environ 70 000 participants.

Les deux combattants devraient faire leurs promenades sur le ring à partir de 22 heures.

talkSPORT.com animera un blog en direct ICI et vous apportera également des mises à jour régulières sur talkSPORT tout au long de la nuit.

Sky Sports Box Office diffusera le combat en direct à la télévision au prix de 24,95 £.

